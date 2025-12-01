Tứ Kỳ xây dựng “Gia đình số”, lan tỏa phong trào học tập số trong cộng đồng

Với nhiều mô hình mới và cách làm bài bản, xã Tứ Kỳ đang trở thành điểm sáng trong xây dựng công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Các hoạt động được triển khai đồng bộ từ nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng đến hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và chính quyền sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Đầu tháng 11 năm nay, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện – Hỗ trợ chuyển đổi số” do Đoàn Thanh niên xã Tứ Kỳ tổ chức thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong ngày tình nguyện, các nhóm đoàn viên tỏa đi từng thôn, đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Phòng”, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, tài khoản định danh điện tử VNeID.

Mô hình "Gia đình số" ở xã Tứ Kỳ dù mới được triển khai nhưng đã mang lại hiệu quả rõ nét (Ảnh: N.T.).

Bà Ngô Hương Giang, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tứ Kỳ, cho biết việc đoàn viên đến tận nhà hướng dẫn chi tiết và trả lời từng thắc mắc khiến công tác tuyên truyền chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân. “Sự kiên trì và giải thích tỉ mỉ giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng các nền tảng số”, bà Giang nói.

Mô hình “Gia đình số” lan tỏa tinh thần học số toàn dân

Hoạt động tình nguyện gắn liền với mô hình “Gia đình số” của tuổi trẻ Tứ Kỳ. Mục tiêu của mô hình là lan tỏa thói quen sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ số trong từng hộ dân, từng lĩnh vực của đời sống. Đoàn Thanh niên xã phân công mỗi chi đoàn hỗ trợ ít nhất 5 “Gia đình số” để đảm bảo sự đồng hành thường xuyên và liên tục.

“Gia đình số” được xác định là gia đình mà các thành viên được trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản, có khả năng ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất một cách hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, công nghệ không chỉ mang lại tiện ích mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro như lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân, tin giả hay xâm nhập tài khoản ngân hàng. Vì thế, một “Gia đình số thông minh” phải biết bảo vệ mình trong môi trường số, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn minh và kết nối cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Lăng, Phó chủ tịch UBND xã Tứ Kỳ, nhận định mô hình dù mới triển khai giai đoạn đầu nhưng đã tạo hiệu ứng tích cực. “Phong trào học tập số lan rộng theo tinh thần "người người học số, nhà nhà học số". Đây không chỉ là mô hình mà là hành trình nâng cao năng lực số cho công dân trong kỷ nguyên mới”, ông nói.

Hiệu quả mô hình được thể hiện rõ tại Cuộc thi “Công dân số Hải Phòng - sử dụng thông minh, sống an toàn” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức từ 11/10 đến 11/11. Xã Tứ Kỳ có 18.625 người tham gia, dẫn đầu 114 xã, phường, đặc khu của thành phố về số người dự thi và truy cập. Thành tích này cho thấy ý thức học tập số đang được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tăng cường liên kết, phát triển kỹ năng số và kinh tế số

Không chỉ tập trung vào tuyên truyền và đào tạo, xã Tứ Kỳ còn mở rộng hợp tác với các địa phương lân cận nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số. Tháng 8 năm nay, Trung tâm Chính trị xã Tứ Kỳ và Trung tâm Chính trị phường Lê Chân ký kết kế hoạch phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho người dân hai địa phương, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa khu vực Đông và Tây Hải Phòng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau khi ký kết, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động đồng bộ, huy động sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Người dân được hướng dẫn sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số và công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Việc áp dụng công nghệ vào cả học tập, nghiên cứu lẫn cuộc sống hằng ngày giúp nâng cao năng suất và chất lượng công việc của các nhóm đối tượng được đào tạo.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã Tứ Kỳ thúc đẩy hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi phương thức kinh doanh từ truyền thống sang kỹ thuật số. Chính quyền khuyến khích người dân sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt để mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Nhiều hộ dân đã bước đầu ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, kế toán trực tuyến, giúp việc theo dõi doanh thu, hàng hóa và chi phí thuận lợi hơn. Việc thanh toán điện tử được phổ biến rộng rãi, tạo sự minh bạch, an toàn và góp phần giảm thời gian giao dịch.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn về cài đặt, sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống, sản xuất (Ảnh: N.T.).

Bên cạnh phát triển kinh tế số, xã cũng tập trung xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. UBND xã Tứ Kỳ đã số hóa và chuẩn hóa dữ liệu trong các lĩnh vực dân cư, hộ tịch, đất đai và thủ tục hành chính, đồng thời kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng đáng kể, quy trình giải quyết thủ tục nhanh hơn, minh bạch hơn. Người dân được tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận tiện, giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

Với những mô hình và giải pháp triển khai đồng bộ, xã Tứ Kỳ đang chứng minh vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần chủ động của người dân, đang tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng công dân số và xã hội số trên địa bàn.