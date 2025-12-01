Mua hơn 5 tạ lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Ngày 1/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Đồng Tiến đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 5 tạ lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 20/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại thôn Quần Nham 1, tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Đồng Tiến phát hiện gia đình anh N.V.H. đang giết mổ lợn có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Công an xã Đồng Tiến tiêu hủy số lợn nhiễm vi rút dịch tả châu Phi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gia đình anh H. tàng trữ một lượng lớn thịt lợn đã qua giết mổ với tổng trọng lượng hơn 5 tạ.

Toàn bộ số lợn này do anh H. mua tại xã Thọ Phú (tỉnh Thanh Hóa) và từ một số thương lái trôi nổi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hay kiểm dịch theo quy định.

Sau khi thu giữ và niêm phong, Công an xã Đồng Tiến đã triển khai các biện pháp truy xuất nguồn gốc số lợn và lấy mẫu gửi đến Cục Chăn nuôi và Thú y để giám định. Kết quả cho thấy toàn bộ số thịt lợn trên đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ham rẻ, tránh mua thịt lợn không rõ nguồn gốc.