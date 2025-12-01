Hàng triệu người Trung Quốc tham gia thi công chức

Cuộc thi công chức ở Trung Quốc nổi tiếng khắc nghiệt (Ảnh: AFP).

Theo Guardian, cuối tuần qua, khoảng 3,7 triệu người đã dự cuộc thi nổi tiếng khắc nghiệt của Trung Quốc để cạnh tranh cho 38.100 vị trí công chức trên khắp cả nước.

Một số vị trí đặc biệt hút thí sinh. Theo dữ liệu được truyền thông Trung Quốc công bố, vị trí thu hút nhiều người đăng ký nhất là nhân viên nhập cư tại thành phố Ruili, tỉnh Vân Nam giáp biên giới Myanmar. Riêng vị trí này có gần 6.500 người được duyệt hồ sơ.

Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi chính phủ tăng giới hạn độ tuổi cho một số vị trí. Giới hạn độ tuổi cho thí sinh chung đã tăng từ 35 lên 38, trong khi giới hạn độ tuổi cho những người có bằng sau đại học được nâng từ 40 lên 43.

Việc nâng độ tuổi này được cho là phù hợp với việc tăng tuổi nghỉ hưu ở Trung Quốc.

Dân số già hóa và ngân sách hưu trí suy giảm buộc Trung Quốc phải điều chỉnh mức tuổi nghỉ hưu vốn được xem là thấp. Năm ngoái, chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu lần đầu tiên kể từ thập niên 1950. Tuổi nghỉ hưu bắt buộc của nữ lao động phổ thông sẽ tăng từ 50 lên 55, đối với nữ lao động văn phòng từ 55 lên 58, còn nam giới sẽ tăng từ 60 lên 63.

Dù mức lương trong khu vực công ở Trung Quốc thấp hơn, nhưng những công việc này ngày càng thu hút vì tính ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Với 12 triệu sinh viên tốt nghiệp gia nhập thị trường mỗi năm, nhu cầu hướng đến công việc nhà nước ổn định là điều dễ hiểu.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động chung ở Trung Quốc là 5,1%, và 17,3% đối với nhóm 16-24 tuổi không bao gồm sinh viên đại học. Năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã tạm ngừng công bố số liệu thất nghiệp của thanh niên và chỉ công bố lại sau vài tháng với phương pháp tính mới loại trừ sinh viên.

Căng thẳng thương mại và nhu cầu tiêu dùng yếu sau đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, khiến nhiều người trẻ chọn cách “nằm yên”, nghĩa là không làm gì, thay vì theo đuổi những công việc mong muốn. Sang năm, Trung Quốc dự kiến có kỷ lục 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp.

Việc nâng giới hạn độ tuổi thi công chức nhìn chung được hoan nghênh, nhất là vì nó có thể giúp người lao động tránh được “lời nguyền tuổi 35”, tình trạng doanh nghiệp từ chối tuyển người ngoài độ tuổi này.

Tuy nhiên, một số người cũng nhắc đến khó khăn trong việc vừa ôn thi vừa chăm con nhỏ, điều mà sinh viên mới ra trường ít phải đối mặt.

Kỳ thi công chức ở Trung Quốc nổi tiếng là khắc nghiệt, bao gồm câu hỏi về luật, vật lý, sinh học, chính trị và tư duy logic. Từ năm ngoái, kỳ thi còn có thêm phần lý luận chính trị, tập trung vào khả năng phân tích và giải quyết vấn đề dựa trên “các lý luận đổi mới của đảng”. Một số câu hỏi năm ngoái liên quan trực tiếp đến các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 12 tháng trước đó và các hội nghị toàn thể của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một bà mẹ 35 tuổi chia sẻ lịch trình hằng ngày của mình trên Xiaohongshu khi ôn thi năm nay. Lịch trình gồm thức dậy trước bình minh, tranh thủ học xen giữa lúc chăm con, và chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày.

“Ban ngày dành cho PowerPoint, ban đêm dành cho công thức, thức dậy lúc 4h sáng là thời gian để ôn thi”, người này cho biết.