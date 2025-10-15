Hoa hậu Yến Nhi lập kỷ lục tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Tối 13/10, Nguyễn Thị Yến Nhi đã trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội trong phần thi Trình diễn trang phục dân tộc thuộc cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International).

Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh mái đình bên hồ, nơi lưu giữ những câu chuyện dân gian, mang thông điệp gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.

Yến Nhi đang nằm trong top 2 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả ở phần thi Trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: MGI).

Dù thiết kế khá cồng kềnh và nặng gần 30kg, Yến Nhi vẫn tự tin trình diễn, xoay nhiều vòng trên sân khấu. Phần thể hiện màn múa rồng ấn tượng của người đẹp Việt Nam nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả theo dõi chương trình.

Sau đêm thi, Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng thông báo khởi động phần bình chọn Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất. Được biết, thí sinh giành chiến thắng trong phần bình chọn này sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết.

Tính đến ngày 15/10, video ghi lại phần trình diễn của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã đạt hơn 31 triệu lượt xem trên TikTok của cuộc thi. Đây hiện là video có lượt xem cao nhất tại cuộc thi năm nay trên TikTok của cuộc thi.

Yến Nhi trình diễn trang phục dân tộc nặng 30kg (Video: Grand TV).

Trên Facebook của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, bức ảnh ghi lại phần trình diễn trang phục dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi đang đạt 320.000 lượt “thích”, gần 31.000 bình luận và gần 40.000 lượt chia sẻ.

Với con số này, đại diện Việt Nam đang xếp sau thí sinh Philippines với hơn 400.000 lượt “thích” trong cuộc đua giành danh hiệu thí sinh Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đang dần đi tới hồi kết. Các thí sinh chỉ còn phần thi bán kết và chung kết để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Ngày 15/10, 77 người đẹp tích cực tập luyện chuẩn bị cho phần thi bán kết. Không khí các buổi tập luyện rất sôi động và được ban tổ chức cập nhật liên tục.

Yến Nhi đang cố gắng bứt phá ở những vòng thi cuối (Ảnh: Instagram).

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) là đại diện của Việt Nam tại mùa giải năm nay. Người đẹp 21 tuổi có gần 2 tuần để chuẩn bị cho cuộc thi. Dù Yến Nhi gặp nhiều tranh cãi về phát ngôn thời gian qua, cô vẫn đang nỗ lực thể hiện và hoàn tất những phần thi.

Trên trang cá nhân, Yến Nhi thường xuyên cập nhật hình ảnh tại cuộc thi và nhận được sự động viên từ khán giả trong nước. Người hâm mộ Việt Nam hi vọng, Yến Nhi giữ vững tinh thần, tiếp thu góp ý của khán giả trong nước để bứt phá trong những vòng thi cuối.

Thành tích hiện tại của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là top 20 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Cô trượt top Hùng biện và Tài năng.

Ban tổ chức của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã khởi động vòng 2 của phần bình chọn Country’s Power of the Year. Theo đó, 20 thí sinh được chia vào 4 bảng và việc bình chọn sẽ tiếp tục để tìm ra gương mặt thắng cuộc của từng bảng.

Yến Nhi sẽ có trải qua phần thi bán kết và chung kết tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Yến Nhi được xếp vào bảng D, chung sân với các đại diện như Venezuela, Myanmar, Tanzania, Cộng hòa Dominica. Nếu giành chiến thắng ở phần bình chọn Country’s Power of the Year, Yến Nhi sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 trước đêm chung kết.

Ở phần bình chọn Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), người đẹp Việt Nam đang có 1% bình chọn, không có mặt trong top 10 của phần thi này.

Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, thí sinh giành chiến thắng tại các phần thi phụ như: Hùng biện, Tài năng, Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc đều có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết. Riêng phần bình chọn mất phí Miss Popular Vote, người chiến thắng sẽ vào thẳng top 10 chung cuộc.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Bangkok (Thái Lan). Trên bảng xếp hạng thí sinh triển vọng của các chuyên trang sắc đẹp, đại diện Việt Nam - Yến Nhi - hiện không xuất hiện. Các ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu theo các chuyên gia là đại diện Philippines, Thái Lan, Venezuela, Indonesia, Kosovo…