Màn trình diễn áo tắm gợi cảm của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Đêm thi bán kết cũng sẽ giúp Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có cái nhìn tổng quan và lựa chọn top 20 cho đêm chung kết.

Nhìn chung, đêm thi bán kết diễn ra sôi động, gợi cảm và có tính giải trí cao. Yến Nhi và 76 thí sinh đã trải qua phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội ấn tượng.

Ở phần trình diễn áo tắm, Yến Nhi đã có những bước đi giàu năng lượng và đẹp mắt. Diện áo tắm 2 mảnh cắt xẻ táo bạo theo yêu cầu của ban tổ chức, người đẹp thực hiện những cú xoay uyển chuyển và sải chân tự tin. Yến Nhi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm và làn da trắng sáng.

Yến Nhi trình diễn áo tắm tại bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Video: Grand TV).

Các đại diện có phần thi áo tắm đáng chú ý trong đêm thi bán kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Lào, Venezuela, Kosovo, Tanzania… Các người đẹp sở hữu hình thể cân đối và kỹ năng trình diễn tốt.

Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, Yến Nhi mặc đầm Khổng tước diệu lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công mái, mang nét duyên dáng, dịu dàng nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt, như chính người phụ nữ Việt bền bỉ và đầy kiêu hãnh.

Sắc xanh ánh bạc gợi nhắc đến màu của mây trời và nước Việt. Từng chi tiết đính kết thủ công tái hiện những cánh lông công mềm mại, được thực hiện tỉ mỉ và tinh tế.

Sau phần thi bán kết, thành tích hiện tại của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là top 20 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Cô trượt top Hùng biện và Tài năng.

Yến Nhi quyến rũ khi diện áo tắm của ban tổ chức (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần bình chọn Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), người đẹp Việt Nam đang có 1% bình chọn, không có mặt trong top 10 của phần thi này.

Tối 15/10, mỹ nhân 21 tuổi đang nằm trong nhóm thí sinh có lượt “thích” cao nhất trong phần thi Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc.

Video ghi lại màn trình diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã đạt hơn 31 triệu lượt xem trên TikTok của cuộc thi. Đây hiện là video có lượt xem cao nhất trên TikTok của cuộc thi.

Yến Nhi trình diễn váy dạ hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, thí sinh giành chiến thắng tại các phần thi phụ như: Hùng biện, Tài năng, Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc đều có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết. Riêng phần bình chọn mất phí Miss Popular Vote, người chiến thắng sẽ vào thẳng top 10 chung cuộc.

Yến Nhi đã có một đêm thi bán kết thành công (Ảnh: Instagram).

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Người đẹp 21 tuổi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM). Trước khi dự thi hoa hậu, cô là người mẫu và từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc thi năm nay có 77 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines.