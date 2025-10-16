Yến Nhi nhận loạt tin vui sau đêm bán kết bùng nổ, có khả năng lọt top?

Ngày 16/10, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Hoa hậu Miss Grand International) đã thông báo top 8 của phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Theo đó, đại diện Việt Nam - Yến Nhi - góp mặt trong top 8 cùng các đại diện Guatemala, Philippines, Peru, Thái Lan, Indonesia, Paraguay, Myanmar. Họ sẽ tiếp tục tranh giành tấm vé duy nhất của phần thi này.

Yến Nhi lọt top 8 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Ảnh: MGI).

Phần bình chọn Country’s Power of the Year được quyết định bằng lượt “thích” trên trang Facebook và Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Ngày 16/10, Ban tổ chức cũng công bố top 20 Trình diễn áo tắm tại mùa giải năm nay. Theo đó, đại diện Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này.

Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, người chiến thắng ở các hạng mục phụ như: Tài năng, Hùng biện, Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc, Country’s Power of the Year đều có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết. Riêng phần bình chọn mất phí Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất), người chiến thắng sẽ vào thẳng top 10.

Trước khi nhận tin vui, Yến Nhi đã có một đêm thi bán kết rất thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả theo dõi cuộc thi, tối 15/10.

Yến Nhi lọt top 20 phần thi phụ Trình diễn áo tắm đẹp nhất (Ảnh chụp màn hình).

Trong phần trình diễn bikini tại bán kết, Yến Nhi mặc thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoét hông cao. Mái tóc xoăn phóng khoáng giúp Yến Nhi trông khác biệt giữa dàn thí sinh. Những bước đi sôi động, đánh hông quyến rũ của đại diện Việt Nam đều được đánh giá cao.

Trong phần trình diễn váy dạ hội, Yến Nhi thay bộ đầm lấp lánh Khổng tước diệu. Khác phần trình diễn áo tắm sôi động, ở phần trình diễn váy dạ hội, Yến Nhi sải bước nhẹ nhàng, mượt mà hơn. Những cú xoay người và hất tà váy của cô đều rất hoàn hảo.

Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh nhận được nhiều lời khen của các chuyên trang và khán giả quốc tế trong đêm thi bán kết cùng đại diện Philippines, Thái Lan, Venezuela, Guatemala, Ghana…

Yến Nhi trên sân khấu bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Chỉ còn một đêm chung kết, hành trình của Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ khép lại.

Chuyên trang quốc tế Missosology đã đưa ra dự đoán về top 20 nhưng họ không đưa đại diện Việt Nam vào danh sách này. Theo các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, đại diện Việt Nam gặp không ít khó khăn.

Những tranh cãi về phát ngôn và khả năng nghe hiểu tiếng Anh còn hạn chế từng khiến khán giả trong nước có cái nhìn thiếu thiện cảm với Yến Nhi. Điều đó chứng tỏ bằng tỉ lệ bỏ phiếu cho Yến Nhi trong hạng mục Miss Popular Vote khá thấp, từng chỉ dừng lại ở 0%.

Hiện, con số này đã tăng lên 1% nhưng vẫn không đủ để Yến Nhi có mặt trong top 10 Miss Popular Vote. Với con số này, khả năng Yến Nhi lọt thẳng top 10 nhờ bình chọn là không thể. Người đẹp chỉ có thể tranh suất vào thẳng top 20 nhờ các phần thi phụ hay bằng chính năng lực cá nhân.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, hạn chế với Yến Nhi là yếu tố lan tỏa. Lượng tương tác của Yến Nhi trên truyền thông ở mức cao nhưng còn khiêm tốn so với đại diện Thái Lan hay Philippines. Điều này khiến cô ít được chú ý trong các hoạt động ghi hình của cuộc thi.

Với kỹ năng trình diễn khá tốt tại đêm thi bán kết, Yến Nhi có khả năng lọt top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Qua từng phần thi phụ như Trình diễn áo tắm, Trình diễn trang phục dân tộc, Phỏng vấn kín và đặc biệt là ở đêm thi bán kết, người đẹp 21 tuổi đang nỗ lực hết mình và thể hiện quyết tâm lớn.

Ngoài phần trình diễn áo tắm và váy dạ hội ở bán kết, phần trình diễn trang phục dân tộc Thăng Long Hội của cô cũng thu hút hơn 33 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok của cuộc thi. Đây là con số kỷ lục với một video của mùa giải năm nay.

Với những gì đang thể hiện, Yến Nhi có khả năng vào top 20 nhưng để tiến xa vào top 10 hay top 5, đại diện Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn nước rút, tận dụng cơ hội và thể hiện nét riêng trong ứng xử, giao tiếp.

Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tiết lộ, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng của ông chính là 4B. Theo đó, người đẹp đăng quang phải hội tụ đủ 4 yếu tố gồm: Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Khả năng kinh doanh).

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021. Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam - Quế Anh - không lọt top.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tới tại Thái Lan. Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines.