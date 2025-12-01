Mitsubishi Destinator ra mắt khách Việt, gầm cao 7 chỗ giá từ 780 triệu

Ngày 1/12, Mitsubishi Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu Destinator với hai phiên bản: Premium giá niêm yết 780 triệu đồng và Ultimate giá 855 triệu đồng. Tuy nhiên trong tháng 12, hãng áp dụng giá bán lần lượt 739 triệu và 808 triệu đồng cho hai phiên bản, kèm quà tặng từ các đại lý.

Destinator có thiết kế đậm nét SUV nhưng không gian nội thất rộng rãi và có những tiện nghi như MPV (Ảnh: Nhật Minh).

Mẫu xe mới của Mitsubishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield (giống Xforce), với lưới tản nhiệt đa tầng họa tiết tổ ong nằm dưới lớp acrylic trong suốt. Hệ thống đèn LED hoàn toàn có tạo hình chữ T ở cả phía trước và sau.

Cả hai phiên bản sử dụng bộ vành 18 inch, với cách phối màu khác nhau. Xe có khoảng sáng gầm 214mm, góc tới 21 độ và góc thoát 25,5 độ.

Tỷ lệ thân xe khá cân đối, có các đường gân dập nổi tạo vẻ cơ bắp (Ảnh: Nhật Minh).

Bên trong xe, điểm nhấn là màn hình thông tin - giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ LCD 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây. Trang bị tiện nghi gồm: hệ thống đèn viền nội thất có 64 màu, điều hòa tự động hai vùng kèm công nghệ nanoe X, cửa gió cho cả hàng ghế 2-3.

Các tiện ích thông minh được bố trí xuyên suốt khoang lái, từ các hộc để ly ở cửa và bệ tỳ tay, cho đến bàn gập và các ngăn chứa đồ sau lưng ghế trước dành cho máy tính bảng và các vật dụng. Cả ba hàng ghế đều được trang bị cổng sạc USB-A và Type C.

Tuỳ phiên bản, Destinator sẽ được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa hoặc Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa.

Hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng (bản Ultimate có ghế phụ chỉnh điện). Hàng ghế giữa có thể gập 40:20:40, còn hàng ghế thứ 3 có thể gập độc lập 50:50. Hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn tạo không gian khoang chứa đồ rộng lớn, linh hoạt.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm được bọc vật liệu mềm cao cấp, trải dài liền mạch đến ốp cửa tạo cảm giác không gian rộng mở và thoáng đãng (Ảnh: Nhật Minh).

Destinator được thiết kế không gian trần xe thoáng đãng, khoảng để chân rộng rãi ở cả ba hàng ghế.

Xe sử dụng động cơ tăng áp MIVEC 1.5L công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp hộp số CVT.

Xe có 5 chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn (Normal), Đường ướt (Wet), Đường bùn lầy (Mud), Đường sỏi (Gravel) và Đường nhựa (Tarmac). Trong đó, Tarmac lần là chế độ lái lần đầu tiên được Mitsubishi trang bị, hứa hẹn hỗ trợ người lái xử lý linh hoạt trên đường cao tốc, đường đèo hoặc khi cần cần tăng tốc vượt xe khác.

Desninator được trang bị 6 túi khí, cùng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến và kết nối thông minh, đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP (Ảnh: Nhật Minh).

Hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense trên Destinator gồm: hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn (LCA), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống đèn pha tự động (AHB), hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)...

Camera toàn cảnh 360, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cùng với cảm biến hỗ trợ xe trước và sau mang đến khả năng phòng ngừa va chạm cho xe.

Đáng chú ý, hệ thống kết nối xe thông minh Mitsubishi Connect lần đầu tiên được giới thiệu, là trang bị trên phiên bản Destinator Ultimate. Hệ thống này có các tính năng kết nối thông minh như: khởi động điều hòa từ xa, thông báo tình trạng xe, hỗ trợ khẩn cấp SOS. Ngoài ra, người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để kiểm tra mức nhiên liệu và xác định vị trí xe từ xa.

Với mức giá 780-855 triệu đồng, Mitsubishi Destinator sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C với các xe như Mazda CX-5, Ford Territory và Hyundai Tucson. Lợi thế của Destinator so với các đối thủ là cấu hình 7 chỗ, chiều dài cơ sở lớn, gầm cao, nhưng thách thức là giá bán, nhất là khi các mẫu xe bán chạy như CX-5 và Territory thường xuyên được giảm giá, khuyến mại.