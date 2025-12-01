Công an Hải Phòng tăng tốc số hóa dữ liệu dân cư, nâng chất lượng phục vụ

Công an Hải Phòng thời gian qua đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dân cư và giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, hiện đại. Việc thu thập, hoàn thiện dữ liệu dân cư được triển khai đồng bộ ở các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giúp nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Tại nhà văn hóa thôn Mỹ Lộc (xã Tiên Minh), người dân được hướng dẫn kê khai thông tin đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe. Anh Nguyễn Văn Định cho biết cán bộ công an rà soát từng mục để người dân điền đầy đủ, chính xác, thuận tiện cho việc cấp đổi sau này. Anh nhận định việc chuyển giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ PET hoặc bản điện tử tích hợp trên VNeID giúp tránh thất lạc, phù hợp xu hướng số hóa.

Thượng tá Trương Việt Tuyên, Trưởng Công an xã Tiên Minh, cho hay đơn vị thành lập các tổ công tác phối hợp cùng phòng, ban, đoàn thể địa phương hướng dẫn người dân kê khai thông tin tại nhà văn hóa các thôn. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng đến tận hộ dân chưa tham gia để vận động, hỗ trợ. Mục tiêu là hoàn thành thu thập thông tin trước ngày 30/11, phục vụ việc số hóa hồ sơ đăng ký xe xong trước 10/3/2026.

Cán bộ Công an thành phố hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Ảnh: Lê Oanh).

Không chỉ hướng dẫn kê khai tập trung, lực lượng công an cơ sở còn hỗ trợ người dân trực tiếp thao tác trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tại phường Hải An, bà Lê Thị Hòa, trú tại Tổ dân phố Trung Hành 8, được thiếu tá Lê Thị Phương Thảo hỗ trợ làm thủ tục cấp lại đăng ký xe bị mất. “Tôi không rành công nghệ, mắt lại kém, nên rất cần cán bộ hỗ trợ. Chỉ khoảng 5 phút là hệ thống gửi mã dịch vụ công, rất nhanh chóng”, bà nói.

Từ khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025, Công an các đơn vị đã thu nhận gần 100.000 hồ sơ căn cước. Hệ thống tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của người dân trên môi trường số.

Mở rộng tiện ích số, tăng hiệu quả phục vụ

Song song thu thập dữ liệu dân cư, Công an Hải Phòng đẩy mạnh cung cấp tiện ích trên ứng dụng VNeID, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh gọn. Từ ngày 1/3/2025 đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận hơn 55.000 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó hơn 46.000 hồ sơ nộp qua VNeID, chiếm 84%. Đơn vị cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng Chatbot để người dân hỏi - đáp trực tuyến các nội dung liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ đã mở rộng khả năng phục vụ, giảm tải cho bộ phận tiếp dân, đồng thời tạo sự chủ động cho người dân trong quá trình tìm hiểu và thực hiện thủ tục. Những tiện ích này được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và tiết kiệm thời gian cho người dân trong thời gian tới.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025, Hải Phòng là địa phương tiên phong, đứng thứ hai toàn quốc trong triển khai phần mềm chi trả quà Tết độc lập cho người có công. Với hơn 4,4 triệu người có dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc chi trả được thực hiện nhanh chóng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Mới đây, khi triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, Hải Phòng là địa phương có số lượng người tham gia góp ý qua VNeID nhiều nhất cả nước. Điều này cho thấy người dân ngày càng tin tưởng và chủ động sử dụng các nền tảng số do Nhà nước cung cấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của nhân dân thành phố đến các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quyết tâm hoàn thiện nền tảng số và dữ liệu dùng chung

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 Công an thành phố, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung, nhiệm vụ được giao.

Ông nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng Đề án “Chuyển đổi số Công an thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030”, dự án “Xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu sử dụng chung” và Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng công an.

Theo Thiếu tướng Bình, việc triển khai cần tuân thủ tinh thần “6 rõ”, bảo đảm huy động đầy đủ nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Ông khẳng định kết quả thực hiện sẽ là thước đo đánh giá hiệu quả công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của toàn lực lượng.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) thu thập vân tay phục vụ làm thủ tục cấp hộ chiếu của công dân (Ảnh: Lê Oanh).

Công an thành phố cũng được yêu cầu chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Bên cạnh đó, lực lượng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động xác thực, tích hợp giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử, khuyến khích thực hiện 100% giao dịch trên môi trường điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Bộ Công an đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Những kết quả đạt được cho thấy Công an Hải Phòng đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Với quyết tâm hoàn thiện hạ tầng số, lực lượng kỳ vọng thời gian tới sẽ mang đến cho người dân trải nghiệm hành chính hiện đại, minh bạch, thuận tiện hơn.