Mỹ Tâm tuổi 44: Nhan sắc trẻ trung, cuộc sống bình dị ở nhà vườn nghìn m2

Gần đây, ca sĩ Mỹ Tâm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả sau màn thể hiện ca khúc Giai điệu tự hào tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhân lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Video Mỹ Tâm hát ở lễ kỷ niệm A80 hút 700.000 lượt thích, hơn 13 triệu lượt xem. Nhiều hình ảnh về nữ ca sĩ cũng được chia sẻ, lan tỏa mạnh mẽ với nhiều lời khen ngợi. Khán giả nhận xét Mỹ Tâm mang phong thái giản dị mà trang trọng, tinh tế, là sự lựa chọn hoàn hảo cho tiết mục nghệ thuật tại một sự kiện lớn của đất nước.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm bày tỏ sự biết ơn về tình cảm mà người hâm mộ dành cho cô. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của khán giả. "Tất cả nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi đại lễ, thì tôi tin rằng mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc. Và tôi ở đó cũng như bao người, mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của đất nước", Mỹ Tâm chia sẻ.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hạng A. Mỗi lần trình diễn trên sân khấu, Mỹ Tâm chinh phục khán giả bằng giọng hát khỏe khoắn, năng lượng tích cực, tính cách thân thiện.

Ca khúc gần nhất cô phát hành là Mùa gió thổi trên mái nhà, kết hợp cùng nhóm nhà sản xuất DTAP. Thời gian qua, cô biểu diễn ở nhiều chương trình âm nhạc lớn nhỏ, là tên tuổi được nhiều nhãn hàng săn đón, sở hữu lượng fan đông đảo.

Mỹ Tâm cũng được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt, điều hành một công ty về làm đẹp. Những năm gần đây, nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho công việc kinh doanh. Cô tự tìm hiểu thị hiếu khách hàng, phác thảo, lên ý tưởng sản phẩm, định hướng thương hiệu riêng.

Giọng ca 8X cho biết, sau hơn 2 thập kỷ bước chân vào showbiz, cô nhìn cuộc sống bằng góc nhìn nhẹ nhàng, bình thản trước mọi việc. Những bài học trong cuộc sống giúp nữ ca sĩ sống tỉnh táo trước mọi điều, luôn giữ "cái tâm sáng".

Mỹ Tâm cũng thường chia sẻ những bài đăng lan tỏa năng lượng tích cực. Trong dịp sinh nhật hồi đầu năm, cô mong "những người mình yêu thương, những người mình từng quen, từng gặp gỡ sẽ luôn có những ngày tháng thật hạnh phúc như cách mình nghĩ về mỗi ngày".

Mặc dù là ngôi sao hàng đầu, Mỹ Tâm có lối sống bình dị, không phô trương. Cô từng gây sốt mạng xã hội với hình ảnh đi dép tổ ong thăm vườn hay ngồi gói bánh tét cùng gia đình trong dịp Tết.

Được cho là "nữ đại gia" của làng nhạc, song Mỹ Tâm cũng rất kín tiếng về tài sản của mình. Đầu năm 2023, cô gây bất ngờ khi lần đầu hé lộ hình ảnh nhà vườn hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi (TPHCM).

Không gian gần gũi thiên nhiên giúp Mỹ Tâm tái tạo năng lượng, tìm cảm hứng trong cuộc sống. Khi không đi hát, Mỹ Tâm đọc sách, sáng tác, nấu ăn, cắm hoa, tận hưởng nhịp sống chậm rãi ở nhà vườn.

Giọng ca Hẹn ước từ hư vô từng chia sẻ, một ngày trọn vẹn với cô là được thức dậy nghe tiếng chim hót, được đón ánh nắng, uống trà, ngắm nhìn hoa trái nở rộ, đêm đến được nghe tiếng mưa rơi rả rích rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ở tuổi 44, Mỹ Tâm được khen có nhan sắc rạng ngời, "không tuổi", ít dấu hiệu thời gian.

Mỗi lần đi diễn, cô chọn phong cách ăn mặc tôn dáng thon gọn, ghi điểm trong mắt khán giả nhờ vẻ ngoài tươi tắn, nhiều năng lượng. Đời thường, cô thích để mặt mộc, chuộng phong cách ăn mặc đơn giản như áo thun, quần jeans.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm cho biết cô không để ý nhiều đến tuổi tác: "Tôi không nghĩ mình lớn, cứ nghĩ nhỏ hoài thì tự nhiên sẽ nhỏ thôi". Mỹ Tâm cũng từng hé lộ, cô không tập gym mà bí quyết đốt mỡ thừa là tập vũ đạo, tích cực đổ mồ hôi ở phòng tập nhảy.

Được nhiều khán giả quan tâm về cuộc sống riêng, song Mỹ Tâm vô cùng kín tiếng. Cô vướng tin đồn hẹn hò Mai Tài Phến, nhưng chưa bao giờ xác nhận. Trong những dịp lễ Tết, nữ ca sĩ chọn ở bên gia đình, chăm sóc cha mẹ, ít khi tụ tập bạn bè.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Cô bắt đầu hoạt động ca hát từ đầu thập niên 2000 và trở thành tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt. Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, có nhiều bản hit gắn bó với các thế hệ khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật