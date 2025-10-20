Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan chậm trả 2.426 tỷ đồng lãi trái phiếu

Công ty cổ phần Bông Sen, doanh nghiệp có liên quan đến Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mới đây đã công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi lô trái phiếu BSECH2126003.

Lô trái phiếu BSECH2126003 được phát hành từ tháng 10/2021, có giá trị gốc là 4.800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với lãi suất ban đầu 10,5%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/10/2026. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất còn đang lưu hành của doanh nghiệp này. Trong quá trình lưu hành, lãi suất đã được điều chỉnh lên 15,75%/năm.

Đến kỳ thanh toán lãi ngày 15/10, tổng số tiền phải chi trả cho trái chủ là 2.426 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bông Sen không thể thực hiện khoản thanh toán do tài khoản bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Thông tin doanh nghiệp công bố (Ảnh chụp màn hình).

Kể từ khi phát hành, Công ty cổ phần Bông Sen mới chỉ thanh toán được 3 kỳ lãi với tổng số tiền khoảng 346 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ kỳ thanh toán ngày 14/10/2022, công ty ngừng chi trả với cùng lý do tài khoản bị phong tỏa. Đây cũng là thời điểm cơ quan công an khởi tố vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bắt giữ bà Trương Mỹ Lan.

Công ty Bông Sen từng là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) có vốn điều lệ 130 tỷ đồng. Công ty này cổ phần hoá từ tháng 1/2005, sau đó doanh nghiệp liên tiếp thực hiện nhiều đợt tăng vốn và giảm sở hữu của Nhà nước.

Sau khi đổi chủ, công ty đã thực hiện thương vụ thâu tóm gây tiếng vang lớn tại Công ty cổ phần Daeha - chủ sở hữu Khách sạn Daewoo tại Hà Nội khi chi hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu 51,05% cổ phần tại công ty trên.

Tại phiên toà giữa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen là thuộc gia đình bà và đang nắm giữ 93,6% cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đã đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.

Ngoài Daewoo Hà Nội, Bông Sen đang là chủ sở hữu của một loạt bất động sản có vị trí "vàng" ở TPHCM, có thể kể đến Khách sạn Palace Saigon (Nguyễn Huệ), Khách sạn Bông Sen (Đồng Khởi)...