(S)TRONG Trọng Hiếu kỷ niệm 10 năm làm nghề, nhắc thời thi "Vietnam Idol"

Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của (S)TRONG Trọng Hiếu mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" show 2025: Giữa những trời sao tại TPHCM đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Chương trình có sự góp mặt của 3 nghệ sĩ khách mời gồm Thanh Duy, Cường Seven và NICKY, cùng gia đình, bạn bè và hàng nghìn người hâm mộ của (S)TRONG.

Hình ảnh Trọng Hiếu trên sân khấu "Vietnam Idol 2015" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình mở màn bằng ca khúc Thú vị hơn vậy, mang đến không khí sôi động ngay từ những giây phút đầu tiên. (S)TRONG cũng thể hiện hình ảnh ca sĩ đa năng, từ những màn vũ đạo kết hợp cùng Cường Seven, đến phần trình diễn trầm lắng cùng NICKY hay tiết mục giàu cảm xúc với Thanh Duy.

Trong suốt hơn 2 tiếng biểu diễn, nam ca sĩ đều hát live, cho thấy sự đầu tư chỉn chu về giọng hát, kỹ thuật và cảm xúc. Các phần trình diễn được sắp xếp xen kẽ giữa những bản ballad sâu lắng và tiết mục pop-funk (nhạc pop pha funk) sôi động, tạo nên tổng thể hài hòa và giữ chân khán giả đến cuối chương trình.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là phần tái hiện lại các dấu ấn tại Vietnam Idol 2015 - nơi Trọng Hiếu từng giành ngôi vị quán quân và bắt đầu hành trình nghệ thuật cách đây 10 năm.

Những ký ức cũ được nam ca sĩ làm mới qua phần dàn dựng sân khấu hiện đại, kết hợp cùng ban nhạc, mang đến cảm xúc hoài niệm xen lẫn tự hào cho khán giả.

(S)TRONG Trọng Hiếu và Cường Seven (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở phần kết, (S)TRONG mang đến phiên bản rock của ca khúc Kho báu, đồng thời thông báo sẽ phát hành bản thu này vào ngày 6/11, cùng với MV Máy bay giấy, ca khúc do chính anh sáng tác, dự kiến ra mắt ngày 30/11.

(S)TRONG đã khép lại hành trình 10 năm hoạt động bằng một đêm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện tinh thần không ngừng tìm tòi và đổi mới trong âm nhạc của anh. Sau một thập kỷ làm nghề, nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy nghệ thuật và bản lĩnh sân khấu.