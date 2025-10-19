Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng - tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - qua đời

Nhạc sĩ Thanh Nghĩa chia sẻ, bố anh là một người nghiêm khắc, luôn hướng các con theo nghệ thuật.

"Bố tôi có 2 bài hát nổi tiếng nhất là Cơn mưa em bất chợt và Thời hoa đỏ. Ông rất tâm đắc với các tác phẩm này. Cơn mưa em bất chợt được ông sáng tác lúc vào TPHCM công tác, khi thấy một đôi trai gái đứng tránh cơn mưa trên phố. Còn bài Thời hoa đỏ ông đã phổ thơ của nhà thơ Thanh Tùng, tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu thích", nhạc sĩ Thanh Nghĩa cho hay.

Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua mỹ thuật (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, ông lại lớn lên tại vùng đất chèo, quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên).

Năm 1960, ông thi tuyển vào lớp Trung cấp Chèo khóa I của Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó trở thành nhạc công đàn tam thập lục của nhà hát.

Năm 1967, ông cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam vượt Trường Sơn để mang lời ca, tiếng nhạc đến với bộ đội, từ Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho đến tận Bình Trị Thiên (cũ) giữa đạn bom, khói lửa…

Cũng trong thời gian này, tố chất sáng tác nhạc của ông bộc lộ. Ông làm nhiều bài thơ cũng như viết nhiều bài chèo để biểu diễn ngay tại chiến trường.

Năm 1969, ông theo phái đoàn của chính phủ sang Pháp trong chuyến đi đàm phán về Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Năm 1974, ông xin đi học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và được Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh nhận làm học trò.

Năm 1979, ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sáng tác âm nhạc với bản ballad Thị Kính - Thị Mầu, sau đó ông về công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc cho đến lúc nghỉ hưu.

Trong thời gian làm việc tại Nhà xuất bản Âm nhạc, ông đã biên tập và tổ chức sản xuất hàng trăm chương trình chân dung cho các nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Cũng trong những năm công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc, ông đã có nhiều sáng tác được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng thấm đẫm chất liệu dân gian của nhiều vùng miền nhưng lại đầy sáng tạo. Các sáng tác tiêu biểu của ông gồm: Thời hoa đỏ (phổ thơ Thanh Tùng), Cơn mưa em bất chợt, Khỏa trần Trường Sơn (ca khúc được ông phổ thơ từ bài thơ cùng tên mà ông làm từ năm 1967 tại Ngã ba Đồng Lộc), Du thuyền sông Lam, Việt Nam dáng rồng bay…

Trong đó, Thời hoa đỏ là một trong những khúc tình ca được yêu thích nhất, gắn liền với các giọng ca như NSND Thái Bảo, NSND Đức Long...

Đoạn điệp khúc “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” đã trở thành câu hát bất tử, gợi nhớ những mối tình đẹp nhưng đầy day dứt, thấm đẫm tính nhân văn và lãng mạn.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh với ca khúc "Thời hoa đỏ" (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã về làm tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đến năm 2008 thì ông về nghỉ hẳn.

Những năm cuối đời, ông sống vui vẻ với con cháu và vẫn sáng tác âm nhạc.