Người mẫu 26 tuổi bị bắt cóc và sát hại, thi thể không còn nội tạng

Nữ người mẫu 26 tuổi đã chuyển đến Saint Petersburg (Nga) sau khi tốt nghiệp đại học và làm người mẫu tự do.

Khi đến Thái Lan, Vera Kravtsova ngay lập tức bị một tổ chức tội phạm địa phương bắt cóc và đưa đến khu vực biên giới Myanmar. Cô bị tước hộ chiếu và điện thoại di động, bị hành hung và đe dọa, đồng thời buộc phải tham gia các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng.

Người mẫu Vera Kravchova (Ảnh: SNS Vera Kravchova).

Những người được đưa đến nơi này bị giam giữ và buộc phải thực hiện lừa đảo bằng giọng nói cùng các nhiệm vụ khác. Nếu họ không làm theo hướng dẫn hoặc không đạt được lợi nhuận mục tiêu, họ sẽ bị hành hung, ép buộc bán dâm hoặc bị lấy nội tạng.

Tổ chức này đã liên lạc với gia đình Kravtsova và nói rằng: "Cô ấy đã chết" và yêu cầu người thân của Kravtsova gửi 500.000 USD để nhận lại thi thể của nữ người mẫu. Khi gia đình không tuân thủ, họ nhận được tin nhắn: “Chúng tôi đã hỏa táng thi thể của cô ấy” cùng thông báo: “Đừng tìm cô ấy nữa”.

Ngoài ra, gia đình Kravtsova còn nhận được tin nhắn nặc danh cho biết, Kravtsova đã bị bán cho một tổ chức buôn bán nội tạng.

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, Vera Kravtsova đã đi từ Bangkok (Thái Lan) đến Myanmar vào ngày 20/9 và được báo cáo mất tích kể từ đó.

“Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Thái Lan và Myanmar để điều tra. Xin hãy đặc biệt chú ý đến các lời mời làm việc ở nước ngoài tại những khu vực nguy hiểm”, đại diện Bộ Ngoại giao Belarus cho biết.

Một nguồn tin từ cảnh sát Myanmar cũng cho hay: “Ngay từ đầu, Kravtsova đã nhận được liên hệ giả từ một nhóm tội phạm chứ không phải công ty tìm kiếm người mẫu. Cô ấy đã bị đưa thẳng từ Thái Lan đến miền bắc Myanmar và bị bán làm nô lệ”.

Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng cảnh báo trong một báo cáo năm 2023 rằng, có khoảng 120.000 nạn nhân của nạn buôn người tại Myanmar, nhiều người trong số họ bị ép làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến.