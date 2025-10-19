"Tôi! Người Việt Nam": Dàn sao góp toàn bộ doanh thu ủng hộ vùng bão lũ

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), do "Gia tộc anh tài" cùng nhau tổ chức để gây quỹ giúp đồng bào vùng bão lũ.

Sự kiện do báo Dân trí đồng hành truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức, đại diện ban tổ chức xúc động nói: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Là người Việt, lòng chúng ta quặn đau khi nghĩ đến đồng bào bị bão lũ tước đi người thân, nhà cửa, ruộng vườn.

Xuất phát từ mong muốn được góp phần nhỏ bé giúp đỡ và chia sẻ, chúng tôi cùng nhau thực hiện Tôi! Người Việt Nam như một thông điệp đầy tự hào về tinh thần nhân ái, về tình người Việt Nam luôn có nhau trong gian khó".

Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" quy tụ 25 nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý bán vé) cùng các khoản đóng góp của nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành qua tài khoản dành riêng cho chương trình sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mọi giao dịch sẽ được công khai, sao kê minh bạch sau chương trình.

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn sân khấu, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Theo ban tổ chức, tất cả nghệ sĩ tham gia đều không nhận cát-xê, biểu diễn với tinh thần thiện nguyện, gửi gắm tình cảm của mình đến người dân vùng bão lũ.

Ca sĩ Jun Phạm chia sẻ: "Mỗi tấm vé là một món quà yêu thương. Chúng tôi chỉ mong khán giả cùng chung tay, để âm nhạc trở thành cầu nối lan tỏa sự sẻ chia".

Vé chương trình sẽ mở bán lúc 20h ngày 20/10 trên Ticketbox. Bên cạnh việc mua vé tham dự, khán giả còn có thể chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua mã QR quyên góp được đính kèm dưới poster (áp phích quảng cáo) chương trình.

Ban tổ chức đã mở tài khoản riêng dành cho đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam, tiếp nhận mọi đóng góp đến 23h59 ngày 29/10. Toàn bộ số tiền quyên góp, cùng doanh thu từ việc bán vé, sẽ được tổng hợp, công khai sao kê minh bạch và chuyển đến người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam.