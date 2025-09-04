Vệ sĩ tóc bạc "quyền lực" kề cận Mỹ Tâm, hút 6 triệu lượt xem là ai?

Vệ sĩ gắn bó chục năm với ca sĩ Mỹ Tâm

Gần đây, vệ sĩ của Mỹ Tâm gây chú ý khi theo sát nữ ca sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tổ chức ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Trên mạng xã hội, clip nam vệ sĩ kề cận Mỹ Tâm, che chắn cho nữ ca sĩ, ân cần quạt mát, chăm lo từng chút một cho cô giữa đám đông, nhận hơn 6 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Bên cạnh những lời khen về khoảnh khắc dễ thương, một số khán giả còn truy lùng danh tính của nam vệ sĩ.

Hình ảnh vệ sĩ kề cận Mỹ Tâm gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông là Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng), vệ sĩ kiêm diễn viên, có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm hàng chục năm qua. "Họa mi tóc nâu" gọi ông là "bố" và từng khẳng định “chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến những nơi đông người”.

Vệ sĩ Tùng Yuki lớn lên tại Gia Lai, từ nhỏ theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Khi trưởng thành, ông vào TPHCM học kỹ thuật, làm nghề cơ khí lập nghiệp. Nhờ giỏi võ từ nhỏ nên để có tiền trang trải học phí ở trường nghề, ông tranh thủ thời gian rảnh cộng tác cho một công ty bảo vệ. Từ mối duyên này, ông Tùng gắn bó với nghề vệ sĩ cho đến nay.

Ca sĩ Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết với ông Tùng Yuki (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, ông Tùng Yuki quản lý một công ty vệ sĩ hàng trăm nhân viên. Nhờ sự vững chãi, điềm đạm và đáng tin cậy, ông thường được tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ, tháp tùng nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là tại các sự kiện lớn có sao quốc tế.

Chia sẻ về nghề vệ sĩ trong một cuộc phỏng vấn, ông Tùng Yuki cho biết mỗi khi xảy ra rắc rối, ông xem trọng hướng xử lý mềm mỏng chứ không ưu tiên việc động tay chân.

Vệ sĩ Tùng Yuki trong những lần bảo vệ Lâm Tâm Như, Han Ga In tại sự kiện ở Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài Mỹ Tâm, ông Tùng Yuki từng trực tiếp bảo vệ nhiều tên tuổi như Lâm Tâm Như, Trường Giang, Nhã Phương, 2NE1, Jang Dong Gun, So Ji Sub, Bi Rain, Han Ga In...

Tại đêm nhạc của Blackpink ở Hà Nội tháng 7/2023, ông Tùng Yuki cũng có mặt ở SVĐ Mỹ Đình, chỉ huy đội ngũ vệ sĩ, đảm bảo an toàn tối đa cho nhóm nhạc Hàn Quốc.

"Ông bố quốc dân" trên màn ảnh

Không chỉ gắn bó với nghề vệ sĩ, ông Tùng Yuki còn được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên. Lần đầu ông chạm ngõ nghề diễn xuất là năm 2004, khi đảm nhận vai Danh trong Dốc tình. Sau này, nhiều đạo diễn cũng mời ông thử vai các dự án vì nhận thấy tố chất đóng phim của người vệ sĩ nổi tiếng.

Diễn viên Tùng Yuki trong phim "Dốc tình" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Tùng Yuki từng đóng một số phim như Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc... Trong phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm cũng mời ông vào vai bố của nhân vật do nữ ca sĩ đóng chính.

Bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông Tùng Yuki là Bí mật người thừa kế, phát sóng năm 2024. Trong phim, ông đóng vai Lâm - một luật sư ngay thẳng, điềm đạm, trung thành với lựa chọn của mình.

Nhiều khán giả đặt biệt danh cho ông là "ông bố quốc dân" nhờ những vai diễn hiền hậu, gần gũi trên màn ảnh. Nam diễn viên từng chia sẻ, nghề vệ sĩ giúp ông kiếm sống, có thu nhập lo cho gia đình còn nghệ thuật là nơi ông tìm thấy niềm vui, sự thoải mái.

Bên cạnh công việc chính là nghề vệ sĩ, ông Tùng Yuki thi thoảng nhận lời đóng phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 63, ông Tùng Yuki sống thầm lặng, tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nghệ sĩ từng chia sẻ, ông vui vì ở tuổi xế chiều vẫn được các đạo diễn mời phim. Tuy nhiên, ông cân nhắc lựa chọn dự án phù hợp dựa trên yếu tố sức khỏe và lịch làm việc.

Diễn viên Tùng Yuki kín tiếng về đời tư. Ông ít chia sẻ về đời tư vì muốn bảo vệ sự riêng tư của vợ con. Thời gian rảnh, ông tập võ, đọc sách, cùng gia đình đi du lịch, làm thiện nguyện. Nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym, bơi lội hoặc chạy bộ.