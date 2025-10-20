Ăn phở giá 150.000 đồng và 60.000 đồng ở Hà Nội, khách nước ngoài nói gì?

Từng nhiều lần tới Việt Nam du lịch để tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực, vị khách đến từ Malaysia xây dựng kênh cá nhân với tên gọi Wander Eats là nơi anh chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Trong chuyến đi tới Hà Nội gần đây, anh dành thời gian tới những quán phở gà nổi tiếng ở Thủ đô. Vị khách cố ý chọn những quán phở có mức giá khác nhau, thậm chí chênh lệch khá nhiều để có sự so sánh.

"Khu phố cổ Hà Nội là nơi có những quán phở gà ngon nhất, từ cửa tiệm vỉa hè được Michelin công nhận cho tới nơi sang chảnh hơn. Tôi đều muốn thưởng thức hết những nơi này để đánh giá về hương vị, mức giá và độ ngon, qua đó tìm ra tô phở hợp ý nhất với bản thân", anh nói.

Vị khách thưởng thức bát phở gà đùi giá 150.000 đồng trên phố Báo Khánh (Ảnh cắt từ clip).

Quán phở đầu tiên được vị khách Malaysia ghé thăm là một cửa tiệm nằm trên phố Báo Khánh thuộc phường Hàng Trống. Vị khách gọi một bát phở đặc biệt của quán là suất gà đùi với giá 150.000 đồng.

Đây cũng là bát phở được quán nhấn mạnh là "best seller" (tạm dịch: sản phẩm bán chạy nhất). Trong khi đó, giá bát phở gà bình thường là 100.000 đồng, phở gà trộn 150.000 đồng, phở bò là 120.000 đồng.

Cảm quan đầu tiên của khách là một bát phở đầy đặn với phần đùi gà được chặt thành miếng. Nước dùng thanh ngọt với bánh phở mỏng mướt.

"Thịt gà đùi có độ săn chắc, ăn mọng nước. Bát phở khá hoàn hảo với nước dùng nóng hổi và hành xanh mướt phủ phía trên", anh nhận xét.

Tuy nhiên vị khách cho rằng, phần ăn này có vẻ hơi ít so với mức giá. Mặc dù vậy, do vị trí quán nằm ở khu vực đắc địa gần hồ Hoàn Kiếm nên vị khách cho rằng giá cả này vẫn có thể chấp nhận được.

Quầy gà đặt trước cửa ngay lối ra vào (Ảnh: Nguyễn Quang Huy).

Quán ăn tiếp theo được anh lựa chọn là một quán phở gà bình dân nằm trên phố Phủ Doãn cũng thuộc phường Hàng Trống. Quán ăn từng được vinh danh 3 năm liên tiếp trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide (danh hiệu trao tặng cho nhà hàng có món ăn ngon, giá phải chăng mà khách không cần chi tiêu quá nhiều).

Tại đây, vị khách cũng gọi một suất phở gà đùi tương tự như quán trước đó. Bát phở có giá 60.000 đồng khiến khách bất ngờ về hương vị và cả giá thành.

Anh nhận xét, quán sử dụng loại gà chắc thịt, không bị bở, vẫn giữ nguyên độ béo ngậy và mọng nước. Riêng phần nước dùng trong hơn so với quán trước. Bánh phở mềm, có kết cấu dai nhưng vẫn giữ được độ mướt.

Theo đánh giá cá nhân, vị khách Malaysia cho rằng, ưu điểm đầu tiên của quán phở thứ 2 là giá cả rẻ hơn nhiều so với quán đầu. Xét ở góc độ hương vị, anh thấy cả 2 quán đều ngon, xứng đáng với đánh giá tích cực của khách trên nhiều nền tảng. Mặc dù vậy nếu được lựa chọn, anh vẫn nghiêng về quán phở thứ 2 hơn bởi hợp miệng.

Theo tìm hiểu, quán phở thứ 2 nơi vị khách ghé qua vốn nằm gần một bệnh viện lớn, nên từ lâu vẫn được người dân gọi vui là "phở bệnh viện". Diện tích quán nhỏ gọn chừng 50m2.

Chủ quán phở, bà Lê Thị Minh Nguyệt tiết lộ, ban đầu quán chỉ có nồi phở nhỏ cùng vài chiếc ghế nhựa trên vỉa hè. Sau khi tích góp được số vốn nhất định, bà mở quán phở gà vào năm 2009.

Quán phở gà trên phố Phủ Doãn có 3 năm liên tiếp được Michelin vinh danh (Ảnh: Nguyễn Quang Huy).

Quán phục vụ 6h-13h và 17h hôm trước tới 1h sáng hôm sau, đặc biệt đông khách ở khung giờ từ 17h tới nửa đêm.

Bước chân vào quán, thực khách bị thu hút bởi quầy chế biến với quầy đặt thịt gà với phần da vàng ươm, còn bên trái là 2 nồi nước dùng luôn bốc khói nghi ngút. Mỗi ngày, quán dùng từ 15 đến 20 con, sử dụng gà ta lấy từ mối quen là loại gà không nuôi cám.

Thịt sau khi luộc chín được nhân viên chia thành các phần gọn gàng từ lườn, đùi, cánh. Khách gọi món, người chế biến mới lọc xương, thái thịt, đặt lên bát những phần thịt có da vàng óng, mọng nước.

Bí quyết tạo nên hương vị đặc biệt của phở gà Nguyệt nằm ở nồi nước dùng ninh hơn 20 tiếng đồng hồ từ 4h hàng ngày. Ngoài ra, nước dùng có ninh thêm xương lợn trong 16 tiếng để tạo ra hương vị đậm đà, nổi bật màu vàng óng của mỡ gà và thoảng vị ngọt béo tự nhiên.

Kinh nghiệm của bà Nguyệt là không chọn phần xương chân giò vì dễ làm nước dùng bị đục màu. Tất cả những nguyên liệu đều được sử dụng trong ngày, không để qua đêm tới ngày hôm sau.

Nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách, tuy nhiên quán phở này vẫn bị không ít người nhận xét không gian kém sạch sẽ, đôi lúc thấy rác rơi dưới chân do nhân viên chưa kịp thu dọn. Do vị trí nằm cạnh quán sửa xe máy nên nhiều thực khách thấy khó chịu khi phải ngửi thấy mùi dầu mỡ của máy móc thoảng qua.