17 năm sống bằng trợ cấp từ Britney Spears, chồng cũ vẫn viết sách kể xấu

Trong hồi ký, Kevin Federline kể lại những hành vi thất thường, nguy hiểm của "công chúa nhạc pop" trong quá khứ. Những tiết lộ của nam vũ công góp phần làm rõ hình ảnh "người mẹ bất ổn tâm lý" của Britney Spears.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn vào năm 2004 sau ít tháng hẹn hò. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm. Cặp đôi có hai con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi).

Britney Spears và Kevin Federline từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm (Ảnh: Getty Images).

Sau khi ly hôn, Federline nhận quyền nuôi con còn Britney phải gửi tiền cấp dưỡng cùng các chi phí khác liên quan đến các con cho chồng cũ.

Theo Page Six, nữ ca sĩ nổi tiếng phải trả cho Federline 40.000 USD/tháng, vì cả hai con trai đều sống với anh ở Hawaii (Mỹ). Tuy nhiên, chia sẻ trong hồi ký, Kevin khẳng định, số tiền anh nhận được sau khi ly hôn không nhiều như mọi người đồn đoán.

Kevin viết trong hồi ký, khi Britney nộp đơn ly hôn vào năm 2006, anh được nhận 20.000 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng cho cả hai con. Anh cũng được hưởng thêm 20.000 USD mỗi tháng tiền trợ cấp hôn nhân, nhưng khoản tiền này chỉ kéo dài khoảng một năm.

Kevin cũng kể lại khoảnh khắc biết tin Britney nộp đơn ly hôn là khi anh đang quảng bá album tại Canada. Anh nhận tin qua một người khác, không phải do Britney thông báo trực tiếp.

Anh nhớ lại: “Bộ não tôi như tê liệt. Có lẽ tôi trông giống như con nai bị đèn pha chiếu vào, nhìn chằm chằm vào người đó như thể anh ta vừa nói tiếng của người ngoài hành tinh. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Không ai nói với tôi. Và đó chính là cách tôi biết tin Britney đệ đơn ly hôn mình”.

Kevin nói, Britney được cố vấn pháp lý khuyên nên nộp đơn ly hôn trước. “Đội ngũ truyền thông của Britney lo rằng sau vụ chia tay với Justin Timberlake, nếu cô ấy một lần nữa là người bị bỏ rơi thì sẽ gây ấn tượng xấu với công chúng”, chồng cũ của giọng ca nổi tiếng kể.

Britney Spears nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ hai con trai sau khi cô và Kevin ly hôn (Ảnh: Getty Images).

Đến tháng 10/2007, Kevin giành được quyền nuôi hai con trai Sean và Jayden. Khoản trợ cấp nuôi con của Britney chấm dứt vào tháng 11/2024. Trong 17 năm qua, Kevin sống chủ yếu bằng khoản tiền trợ cấp của giọng ca nổi tiếng. Nam vũ công cũng lập gia đình và có những đứa con.

Ngoài hai con với Britney, Kevin còn có con gái Kori (23 tuổi) và con trai Kaleb (21 tuổi) với bạn gái cũ Shar Jackson. Kevin hiện cũng nuôi Jordan (14 tuổi) và Peyton (11 tuổi) - hai cô con gái của anh với người vợ hiện tại.

Trước những chia sẻ của Kevin, Britney đã có phản hồi. Trên trang cá nhân, cô viết: “Việc liên tục bị chồng cũ thao túng tinh thần thực sự khiến tôi tổn thương và mệt mỏi. Tôi luôn nài nỉ họ để được sống cùng các con của mình. Tôi cảm thấy buồn trước tình cảnh này và luôn cầu xin, thậm chí gần như van nài để các con trở thành một phần trong cuộc sống của mình”.

Ngôi sao nhạc pop cho biết hai con trai luôn chứng kiến sự thiếu tôn trọng mà cha của chúng dành cho cô đồng thời tuyên bố các con cần tự chịu trách nhiệm về bản thân khi trưởng thành.

Đầu năm nay, Britney Spears từng đăng ảnh ghi lại khoảnh khắc cô gặp gỡ con trai Jayden tại biệt thự riêng. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, cô và con có dịp gặp gỡ trực tiếp.

Britney Spears lên tiếng chỉ trích những chia sẻ của chồng cũ (Ảnh: News).

Ngôi sao 44 tuổi bộc bạch: “Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho họ biết khi nào tôi sẵn sàng gặp chúng. Có người đang kiếm tiền từ những lời nói dối trong cuốn sách đó và tôi là người duy nhất thực sự bị tổn thương”.

Cuối cùng, nữ ca sĩ nhắn nhủ người hâm mộ: “Nếu mọi người thực sự hiểu tôi, các bạn sẽ không để ý đến những bài báo lá cải về sức khỏe tâm thần và việc tôi nghiện rượu”.

Hiện, phía Kevin Federline giữ im lặng trước những chia sẻ từ Britney Spears. Cuốn hồi ký You thought you knew của Kevin dự kiến ra mắt vào ngày 20/10.