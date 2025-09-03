Bức ảnh nửa triệu lượt thích của Mỹ Tâm, được khen vì một chi tiết tinh tế

Tiết mục nghệ thuật của tập thể nghệ sĩ là một trong những điểm nhấn gây chú ý tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tổ chức ở quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Trong tiết mục này, ca sĩ Mỹ Tâm cùng giọng ca nhí Hà Thủy Tiên mở đầu bằng liên khúc Tiến quân ca - Giai điệu tự hào. Nữ ca sĩ mặc áo dài trắng, búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ.

Hình ảnh giản dị này của Mỹ Tâm gây sốt trên mạng xã hội, hút 500.000 lượt thích cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi. Nhiều người nhận xét, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc trẻ hơn tuổi, phong cách giản dị nhưng đầy khí chất. Không ít nghệ sĩ hào hứng khoe ảnh chụp cùng Mỹ Tâm tại sự kiện.

Mỹ Tâm nhận nhiều lời khen vì chọn phong cách mộc mạc, móng tay không sơn màu khi xuất hiện tại lễ kỷ niệm A80 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả cũng đánh giá cao cách Mỹ Tâm lựa chọn tà áo dài trắng đơn giản, phong cách trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn trang trọng khi biểu diễn trong chương trình lớn. Đặc biệt, chi tiết đôi bàn tay không sơn móng khiến nữ ca sĩ được nhận xét tinh tế, chuyên nghiệp.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra tại buổi tổng duyệt tiết mục nghệ thuật A80 chiều 31/8, Mỹ Tâm vẫn giữ màu sơn móng tay đỏ nổi bật. Tuy nhiên, trong đêm nhạc 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra tại Hà Nội vào tối 1/9 và đại lễ sáng 2/9, nữ ca sĩ đã xóa bỏ màu sơn, chọn phong cách mộc mạc nhất để xuất hiện.

Khán giả cho rằng điều này thể hiện sự tinh tế, chỉn chu của nữ ca sĩ khi trình diễn tại những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Mỹ Tâm thay đổi màu sơn móng tay trước khi biểu diễn tại những sự kiện lớn ở A80 (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số bình luận: "Mỹ Tâm trang trọng nhưng rất duyên dáng"; "Lựa chọn Mỹ Tâm mở màn tiết mục là rất chính xác. Vẻ đẹp của cô giản dị nhưng tự tin, rất thuần Việt"; "Giữa những ca sĩ, hoa hậu lộng lẫy dự lễ diễu binh, Mỹ Tâm lại xuất hiện mộc mạc nhưng vô cùng nổi bật"; "Không cần trang điểm, làm tóc cầu kỳ, Mỹ Tâm nhẹ nhàng mà cao sang"...

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cũng chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động khi biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

"Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng. Tôi không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc", ca sĩ bộc bạch.

Bức ảnh Mỹ Tâm bên bé Hà Thủy Tiên cũng gây sốt mạng xã hội, thu hút gần 300.000 lượt thích (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mỹ Tâm bày tỏ lòng biết ơn Bác Hồ, những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ thế hệ đi trước đã gìn giữ đất nước để thế hệ hôm nay được sống trong hoà bình, độc lập và tự do.

"Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tôi tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương Đất nước Việt Nam thân yêu của mình", Mỹ Tâm chia sẻ.