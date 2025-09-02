Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực áo, hát về Tổ quốc ở đại lễ 2/9 gây sốt

Sáng 2/9, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Không chỉ là ngày hội của dân tộc, sự kiện còn khắc sâu trong lòng công chúng bởi những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Khí phách Việt Nam".

Bức ảnh Mỹ Tâm hát tại Quảng trường Ba Đình được chia sẻ mạnh mẽ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình mở màn bằng giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên (SN 2018) với ca khúc Tiến quân ca. Ngay sau đó, Mỹ Tâm cất tiếng hát, hòa nhịp trong ca khúc Giai điệu tự hào. Giọng hát nội lực, tràn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khiến không gian như lắng đọng, rồi bùng lên niềm tự hào dân tộc qua từng ca từ:

"Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/ Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/ Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/ Cùng triệu người ngân vang câu ca/ Nước non Việt Nam ta vững bền".

Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực, gương mặt rạng rỡ niềm kiêu hãnh khi ngân vang những câu hát về Tổ quốc thiêng liêng nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, hình ảnh đầy khí chất của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận về hơn 100.000 lượt tương tác chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải.

Mỹ Tâm gây xúc động với khoảnh khắc đặt tay lên ngực, hát về Tổ quốc (Video: Quay màn hình).

Sau buổi biểu diễn, Mỹ Tâm có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn khi được trao cơ hội biểu diễn trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Cô viết: "Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát "Nước non Việt Nam ta vững bền".

Biết ơn Bác Hồ kính yêu, biết ơn Cha ông, biết ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước cho chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do".

Nữ ca sĩ khẳng định: "Tâm tự nhủ phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu".

Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh bên em Hà Thủy Tiên trước giờ biểu diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh Mỹ Tâm mặc áo dài trắng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ngọt ngào và trẻ trung. Các nghệ sĩ khác như ca sĩ Phương Mỹ Chi, cũng hào hứng chia sẻ ảnh chụp cùng Mỹ Tâm trên trang cá nhân.

Trước đó, trong hành trình ra Hà Nội tham gia tổng duyệt, Mỹ Tâm xuất hiện tại sân bay với áo thun in dòng chữ "Tâm yêu Việt Nam", tay cầm lá cờ đỏ sao vàng. Ca sĩ tự nhận mình là "khối yêu nước", mang theo niềm hứng khởi và tự hào.

"Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Được hòa trong không khí này không còn gì đẹp hơn", cô chia sẻ.