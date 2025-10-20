Nhạc sĩ Trần Tiến 5 năm vượt ung thư, sống kín tiếng bên vợ tào khang

Vượt bệnh tật, cống hiến hết mình cho âm nhạc

Nhạc sĩ Trần Tiến là gương mặt gạo cội được đông đảo khán giả yêu mến, gắn liền với hình ảnh "gã du ca". Bước sang tuổi 78, nhạc sĩ vẫn đầy sung sức, nhiệt huyết với nghệ thuật.

Nhạc sĩ Trần Tiến tại buổi ra mắt đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời", tổ chức ở TPHCM hôm 10/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Hồi đầu tháng 10, ông nhận Giải thưởng Lớn tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì những đóng góp xuất sắc trong việc sáng tác nhiều ca khúc giàu giá trị nghệ thuật và cảm xúc về Hà Nội, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và phát triển văn hóa Thủ đô.

Gần đây, nhạc sĩ cũng bận rộn chuẩn bị cho đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến tổ chức ở Hà Nội vào tháng 12.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Trần Tiến nói, ông hài lòng với cuộc sống tuổi xế chiều. Điều vui mừng nhất với nhạc sĩ là ông vừa vượt qua 5 năm điều trị bệnh ung thư vòm họng, giữ tinh thần lạc quan và lòng say mê với âm nhạc.

Nhạc sĩ cho biết, lần khám bệnh gần nhất, ông được bác sĩ thông báo sức khỏe ổn định, các tế bào ung thư không còn phát triển. Mỗi ngày, ông thiền định, giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện, vận động nhẹ nhàng.

Từ khi hồi phục sức khỏe, nhạc sĩ Trần Tiến có nhiều cảm hứng hơn trong nghệ thuật. Ông tìm kiếm niềm vui trong việc sáng tác, tự thu âm những ca khúc mình thích. Thi thoảng, ông nhận lời tham gia các chương trình, sự kiện phù hợp.

"Vượt qua 5 năm bị ung thư, tôi cố gắng mỗi một ngày đều sống có ích cho mình và cho người khác. Tương lai, ông trời có cho hát nữa không, thì tôi không thể biết trước", nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Trần Tiến giao lưu tại tư gia ca sĩ Jimmii Nguyễn, tháng 12/2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hai năm qua, nhiều bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến hướng đến sự buông bỏ để tận hưởng cuộc sống an yên. Ông nói, đó cũng là cách ông tự an ủi chính mình. Gần đây, nhạc sĩ Trần Tiến cũng ấp ủ dự định lập website, chia sẻ thêm nhiều bài hát chưa từng công bố để gửi tặng khán giả.

"Tôi sợ mình sẽ kết thúc, không phải với khán giả, mà với chính mình. Tôi còn cả trăm bài hát ông trời ban cho, rất thú vị, mà chưa thể đưa ra tặng mọi người. Cuộc sống tuổi này mong manh lắm, như trái chín trên cây thôi. Không lẽ mang theo ca khúc của mình để hát cho giun dế nghe?", nhạc sĩ chia sẻ.

Cuộc sống bình yên ven biển

Nhiều năm nay, vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến chuyển về Vũng Tàu (cũ), sống bình yên tại một căn nhà ven biển. Thi thoảng, họ lên trung tâm thành phố tham gia một số sự kiện, gặp gỡ bạn bè.

Vì tính cách kín tiếng, ít kể về đời tư, nhạc sĩ Trần Tiến thường khiến khán giả tò mò về cuộc sống "ở ẩn" tại vùng biển. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ nói ông thường né tránh đến chốn đông người, vì muốn gạt bỏ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố để tâm được bình an.

"Làm một người bình thường, sống như cây cỏ muôn loài là một hạnh phúc, nhưng cũng chẳng dễ dàng đâu", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhan sắc thời trẻ của bà Bích Ngà (Ảnh: Tư liệu).

Vợ của nhạc sĩ Trần Tiến là bà Bích Ngà, từng là giáo viên. Cả hai bén duyên khi nhạc sĩ Trần Tiến đi biểu diễn năm 1971. Cặp đôi kết hôn năm 1972, có 2 con gái.

Sau 50 năm gắn bó, vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến vẫn được khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt. Bà Bích Ngà ít xuất hiện trước đám đông nhưng luôn ủng hộ chồng hoạt động nghệ thuật, tạo điều kiện cho nhạc sĩ Trần Tiến có không gian riêng để sáng tác và làm những thứ ông thích.

Tại sự kiện gần đây ở TPHCM, bà Bích Ngà cho biết, hôn nhân tuổi xế chiều không còn lãng mạn, nhưng vợ chồng bà luôn chăm sóc, tôn trọng lẫn nhau.

Sau biến cố sức khỏe, nhạc sĩ Trần Tiến đằm tính hơn, bớt nóng nảy nên không khí gia đình luôn nhẹ nhàng, thoải mái. Sống ở vùng biển, không khí thoáng mát, trong lành nên tinh thần của vợ chồng bà cũng tốt hơn trước nhiều.

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ tại sự kiện gần đây ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm năm qua, bà Bích Ngà sát cánh cùng chồng, động viên tinh thần, chăm sóc nhạc sĩ Trần Tiến vượt qua bệnh tật. Giai đoạn đầu, vợ nhạc sĩ từng cân nhắc việc bán nhà để chạy chữa nếu cần thiết. Tuy nhiên, quá trình điều trị không tạo nhiều áp lực kinh tế, chi phí vẫn đủ trong quỹ dự phòng của vợ chồng bà.

Về phía nhạc sĩ Trần Tiến, ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người bạn đời khéo léo chu toàn việc nhà, cùng ông trải qua mọi thăng trầm. Khi nhạc sĩ phát hiện ung thư, bà Bích Ngà trở thành người giám sát chế độ ăn uống, sinh hoạt của ông. Sự nghiêm khắc đó giúp ông tránh những thói quen xấu gây ảnh hưởng sức khỏe, sớm hồi phục tinh thần, thể trạng.