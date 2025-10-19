Ngay sau đó, Bảo tàng Louvre đã thông báo đóng cửa vì sự cố đặc biệt. Cảnh sát vũ trang lập tức có mặt và phong tỏa bảo tàng.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati cho biết, bà đã có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát và đội ngũ bảo tàng.

Cảnh sát tập trung tại Bảo tàng Louvre để điều tra vụ trộm xảy ra vào ngày 19/10 (Ảnh: Unsplash).

"Không có thương vong. Công tác điều tra đang được tiến hành", bà Dati cho biết. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nói, băng cướp đã lấy đi nhiều món trang sức giá trị vô giá.

Theo nguồn tin của AFP, nhóm cướp gồm 4 người được trang bị cưa máy. Ba trong số đó xâm nhập từ bên ngoài bằng cách sử dụng thang nâng gắn trên xe tải.

Nhóm cướp đã phá cửa sổ của phòng trưng bày Apollo rồi tiến thẳng đến một số tủ trưng bày để lấy trang sức. Sau khi lấy được các bảo vật, băng cướp đã tẩu thoát bằng xe máy.

Giá trị của số trang sức bị đánh cắp đang được đánh giá. Viện Kiểm sát Paris thông báo đã mở cuộc điều tra tội trộm cắp có tổ chức.

Phòng trưng bày Apollo là một trong những không gian biểu tượng của Bảo tàng Louvre. Đây là nơi trưng bày các bảo vật quốc gia, trong đó có bộ trang sức Hoàng gia Pháp như 3 viên kim cương nổi tiếng gồm Regent, Sancy và Hortensia; chiếc vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương được Hoàng đế Napoleon dùng để tặng Hoàng hậu Marie-Louise.

Bảo tàng Louvre là viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử tọa lạc tại thủ đô Paris (Pháp). Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190.

Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, thu hút khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Bảo tàng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre, rồi được tìm thấy hai năm sau tại Florence (Italy).