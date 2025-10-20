Nga thay đổi chiến thuật tập kích hệ thống năng lượng Ukraine

Nga tập kích một mỏ than của Ukraine ở Dnipropetrovsk ngày 19/10 (Ảnh: DTEK).

Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách tái thiết Oleksii Kuleba cho biết, quân đội Nga đang thay đổi chiến thuật không kích nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông.

Theo ông, Ukraine đang bước vào mùa đông trong tình trạng bị tập kích liên tục. Các đợt tập kích hàng ngày của Nga tập trung vào nhà máy điện, trạm biến áp, cơ sở cung cấp khí đốt và nước sinh hoạt.

Gần đây, Nga chuyển hướng tập trung vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt, nhằm cắt đứt khả năng vận chuyển vật tư và nhiên liệu.

“Bất chấp điều đó, trong năm qua, khối lượng công việc của Ukraine nhằm củng cố khả năng bảo vệ các cơ sở trọng yếu đã vượt xa tất cả những năm trước. Đến nay, công tác gia cố đã được triển khai tại 22 cơ sở”, ông Kuleba cho biết.

Ông nói thêm rằng Nga đang sử dụng tới 15 máy bay không người lái Shahed mỗi ngày, mỗi chiếc mang theo khoảng 90kg thuốc nổ, và thường tập kích lặp lại cùng một mục tiêu với độ chính xác cao, có sự phối hợp chặt chẽ.

“Mùa đông này sẽ rất khó khăn, và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Ukraine đã thành lập Trung tâm Điều phối Bảo vệ Kỹ thuật Hạ tầng Trọng yếu, đồng thời phê duyệt hàng loạt biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ củng cố các cơ sở quan trọng trên toàn quốc.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn năng lượng DTEK của Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào một mỏ than ở tỉnh Dnipropetrovsk ngày 19/10, khiến 192 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo DTEK, đây là cuộc tập kích quy mô lớn thứ tư nhằm vào các cơ sở khai thác than của tập đoàn trong vòng 2 tháng qua.

Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, 192 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm, và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiến hành sơ tán để đưa toàn bộ họ lên mặt đất.

DTEK sau đó thông báo tất cả công nhân đã được sơ tán an toàn, không ai bị thương.

Là tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn và nguồn cung sưởi ấm cho dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, tập trung vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nga đang tìm cách biến mùa đông sắp tới thành một “thảm họa năng lượng” trên toàn lãnh thổ Ukraine. Chính quyền của ông tiếp tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và tên lửa tầm xa Tomahawk để đối phó làn sóng không kích của Moscow.