Mbappe lập công giúp Real Madrid lấy lại ngôi đầu bảng từ Barcelona

Ngày hôm qua, Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Girona và Real Madrid cần 3 điểm trước Getafe để giành lại ngôi đầu bảng. HLV Xabi Alonso thực hiện nhiều điều chỉnh trên hàng công, Rodrygo và Mbappe đá chính còn Vinicius ngồi dự bị.

Getafe gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Real Madrid vẫn chơi áp đảo và chủ động hoàn toàn về thế trận. Tuy nhiên, Getafe phòng ngự đầy chắc chắn nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Soria với nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Getafe tiếp tục duy trì được sự ổn định nơi hàng thủ nên Real Madrid gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Phải đến cuối hiệp 1, Real Madrid mới có các cơ hội trong vòng cấm nhưng các chân sút dứt điểm khá vô duyên.

Sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso tung Vinicius vào sân và ngôi sao người Brazil mang đến sức sống cho lối chơi của “Kền kền trắng”. Phút 77, Vinicius khiến Allan Nyom bên phía Getafe phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi đánh nguội với một cú vung tay không cần thiết.

Tận dụng lợi thế hơn người, Real Madrid dồn đội hình ép sân toàn diện. Phút 80, Guler chọc khe thông minh cho Mbappe phá bẫy việt vị, rồi xoay người dứt điểm đánh bại thủ môn Soria, bóng đập cột bay vào lưới giúp Real Madrid dẫn 1-0.

Mbappe ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Cầu thủ Getafe có dấu hiệu mất bình tĩnh, Alex Sancris nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Vinicius ở phút 84, khiến đội chủ nhà chỉ còn 9 người trên sân.

Bị đuổi 2 người, Getafe bất ngờ có cơ hội gỡ hòa ở phút bù giờ cuối trận. Tuy nhiên, cú sút cận thành của Kamara đã bị thủ môn Courtois xuất sắc cản phá bằng đầu gối, giúp Real Madrid may mắn bảo toàn tỷ số 1-0 chung cuộc.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Alonso giành lại vị trí số một trên bảng xếp hạng La Liga với 2 điểm nhiều hơn đại kình địch Barcelona. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở vòng 10 La Liga vào 22h15 ngày 26/10 tới trên sân Bernabeu.

Đội hình thi đấu

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenia (Nyom 76'), Milla, Arambarri, Martin (Kamara 87'), Sancris, Liso (Da Costa 90').

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba (Asencio 46'), Carreras, Tchouameni, Camavinga (Guler 65'), Bellingham (Gonzalo Garcia 86'), Mastantuono (Vinicius 55'), Rodrygo (Brahim Diaz 86'), Mbappe.