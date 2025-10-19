Nhóm tân binh Việt gặp sự cố khi đối đầu hai nhóm nhạc quốc tế

Sự xuất hiện của hai nhóm nhạc quốc tế - "tiền bối K-pop" JUST B và "hiện tượng Nhật Bản" KID PHENOMENON - trong công diễn 2 của Tân binh toàn năng thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhận xét về hai đại diện quốc tế, SOOBIN cho biết: "Hai nhóm đều có phong cách riêng rất rõ. KID PHENOMENON (Nhật Bản) mang đậm dấu ấn cá nhân, còn JUST B (Hàn Quốc) lại thể hiện tinh thần đồng đội và màu sắc âm nhạc rất cuốn hút. Mỗi nhóm đều có thế mạnh riêng và chắc chắn sẽ là thử thách lớn với các tân binh Việt Nam".

Nhóm Tân binh thăng cấp trong công diễn 2 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước sự chuyên nghiệp của hai nhóm khách mời, các Tân binh thăng cấp không giấu được áp lực trước màn đối đầu. Tuy vậy, sự cạnh tranh này được kỳ vọng sẽ giúp họ bứt phá giới hạn bản thân, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng khẳng định mình.

"Tôi rất mong chờ. Đây là cơ hội để các bạn khẳng định trình độ, có thể là cú sốc để quật ngã hoặc cũng có thể là điều khiến các bạn tự hào", SOOBIN nói thêm.

Công diễn 2 gồm 2 vòng thi. Ở vòng 1, hai nhóm nhạc quốc tế trình diễn trước, sau đó đến lượt nhóm tân binh Việt. Điểm số của nhóm Tân binh thăng cấp sẽ được so sánh với điểm trung bình cộng của hai nhóm khách mời (tương đương mốc 100% thử thách).

Vòng 2, SOOBIN bí mật chọn một trong hai nhóm quốc tế để so điểm trực tiếp với Tân binh thăng cấp, quyết định thành bại ở mức thử thách thứ hai.

Mở màn, KID PHENOMENON khuấy động sân khấu bằng tiết mục giao lưu Unstoppable và phần thi Wheelie. JUST B tiếp nối với 2 ca khúc Medusa và Chest, mang lại bầu không khí sôi động. Điểm cột mốc cho thử thách vòng 1 của nhóm tân binh là 511,5 điểm (tương đương 100%).

Nhóm JUST B (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuy nhiên, ngay khi bước vào phần trình diễn Không cần nói nhiều, Cường Bạch và Swan Nguyễn gặp sự cố kỹ thuật khi mic và tai nghe trục trặc, buộc ban tổ chức phải tạm dừng phát nhạc.

Swan Nguyễn chia sẻ: "Nhạc chưa lên mà tôi với anh Cường đã chuẩn bị vào vị trí. Khi nhạc nổi lên, chúng tôi chưa nghe rõ tín hiệu nên không dám chạy ra, sợ lệch nhịp với nhau".

SOOBIN nhận định đây là bài học về tính chuyên nghiệp mà các tân binh cần rút kinh nghiệm. "Nhạc đã lên thì không có lý do nào để dừng lại cả. Đây là điều mà các bạn cần khắc phục trong những lần biểu diễn sau", anh nói.

Nhà sản xuất toàn năng SOOBIN và khách mời (S)TRONG (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù khởi đầu không suôn sẻ, nhóm Tân binh thăng cấp vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ, mang đến màn trình diễn bùng nổ, nhận được lời khen từ JUST B và KID PHENOMENON về độ ăn ý và tinh thần biểu diễn. Kết quả cuối cùng, nhóm chính thức vượt qua mức thử thách đầu tiên với 96,5%, chứng minh năng lực ngày càng tiến bộ.

Dẫu vậy, áp lực vẫn còn khi ở vòng 2, nếu không thể tái lập thành công, 3 thí sinh có điểm thấp nhất sẽ phải đối mặt nguy cơ "đóng băng", tạm ngừng hành trình tại Tân binh toàn năng.