Lan Phương: "Tôi phải nín cười khi đóng cảnh nóng cùng Doãn Quốc Đam"

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh trên VTV3 gây chú ý với những tình tiết hấp dẫn, rất đời khiến khán giả chăm chú theo dõi.

Tạo hình của Lan Phương trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh (Ảnh: VTV).

Phim kể về cuộc sống của 3 phụ nữ hiện đại là: Mỹ Anh, Hoàng Lam và Kim Ngân với những câu chuyện khác nhau. Trong những tập gần đây, Đăng (Doãn Quốc Đam) - chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh) - trở lại Quảng Ninh để triển khai chương trình nghệ thuật. Tại đây, anh gặp Linh (Lan Phương) - là đối tác của công ty.

Suốt thời gian diễn ra sự kiện, Linh luôn ở bên cạnh hỗ trợ và động viên Đăng. Sau chương trình, cả hai cùng ê-kíp đi ăn mừng. Kết thúc tiệc, Linh theo Đăng về khách sạn để lấy tài liệu.

Thay vì ở dưới sảnh để giữ khoảng cách với người có gia đình như Đăng thì Linh lại chủ động lên tận phòng. Trong sự chuếnh choáng của men say, cả hai đã đi quá giới hạn.

Đoạn phim này đang gây sốt mạng xã hội với gần 100.000 lượt xem ở các nền tảng. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít người tuyên bố “quay lưng” với nhân vật Đăng của Doãn Quốc Đam, Linh của Lan Phương khi cho rằng cả hai đã bất chấp để ngoại tình với nhau.

Cảnh phim tuy gây tranh cãi nhưng cũng cho thấy diễn xuất tinh tế và đầy cảm xúc của Doãn Quốc Đam và Lan Phương, giúp đẩy mạch phim lên cao trào, mở ra hàng loạt diễn biến phức tạp trong những tập tiếp theo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Phương cho biết, cảnh nóng của chị và Doãn Quốc Đam trên phim nhìn là vậy nhưng khi quay, chị và đồng nghiệp gần như không động chạm gì ngoài 1 nụ hôn mà nhân vật Linh đặt trên cổ của Đăng. Còn lại là hình thể hỗ trợ 2 diễn viên.

"Ở phòng khách sạn, việc Đam diễn theo kiểu mạnh bạo, điên cuồng còn khiến tôi buồn cười và phải nín cười. Cảnh này cũng phải quay 3-4 lần", chị cho biết.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam có nhiều cảnh thân mật trên phim (Ảnh: VTV).

Lan Phương chia sẻ thêm rằng, chị nhận lời đóng vai "tiểu tam" trong phim Gió ngang khoảng trời xanh vì... Doãn Quốc Đam.

"Chúng tôi vừa tham gia phim Gia đình mình vui bất thình lình khá ăn ý. Phim mới này cũng có chút tình cảm nhưng lại ở hoàn cảnh lại khác, tôi nghĩ sẽ thú vị nên nhận vai. Ngoài ra, việc đóng chung với Phương Oanh từ sau phim Nàng dâu order cũng là điều tôi hứng thú...", Lan Phương nói.

Nữ diễn viên cho biết, phim Gió ngang khoảng trời xanh xây dựng hình ảnh nhân vật Linh có một phần giống Hà (Gia đình mình vui bất thình lình) với tính cách vui vẻ, sôi nổi và bộc lộ cảm xúc rõ ràng.

"Nhưng Linh sẽ rất khác Hà ở những cảnh sau, khi quá khứ, động cơ, hành vi của cô ấy được thể hiện rõ hơn", Lan Phương tiết lộ.

Diễn viên sinh năm 1983 cho biết, khi bắt đầu diễn vai người thứ 3 trong phim, chị đã hình dung việc mình bị "ném đá" vì chẳng ai thích nhân vật "tiểu tam" chen chân vào hạnh phúc gia đình.

Chị nói: "Là một diễn viên chuyên nghiệp nên tôi đã diễn xuất theo cách chân thực nhất. Tôi hiểu tâm lý của người xem nên chấp nhận việc mình bị "ném đá" dễ dàng hơn.

Khi nhận những ý kiến trái chiều, tôi không buồn, chỉ băn khoăn làm sao để mình diễn tốt hơn. Vì quay lại làm phim sau khi sinh con, những ngày đầu tôi cũng hơi lúng túng thật".

Lan Phương chia sẻ thêm rằng, thời gian qua chị gặp biến cố hôn nhân, bản thân đang sắp xếp lại cuộc sống của mình và 2 con.

"Tôi mong chờ đến ngày thật sự bình yên, tự do, tự tại nuôi con và sống theo cách của mình. Hiện tại, tôi vẫn thoải mái, mạnh mẽ, hạnh phúc chăm sóc các con và làm công việc bản thân yêu thích", nữ diễn viên cho biết.

Khi phóng viên hỏi: "Có thông tin chồng cũ sẽ kháng cáo, chị đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa?".

Lan Phương trả lời: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ ngày quyết định nộp đơn ly hôn đơn phương. Tôi biết con đường sẽ còn dài, nhưng không sao, tôi vẫn là chính mình, yêu thương, chăm sóc tốt nhất cho các con và cho chính cuộc sống của mình".

Nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi vì biết con đường bảo vệ 2 con còn dài nhưng chị chưa từng muốn buông xuôi. Khi chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, Lan Phương đã nhận được nhiều tin nhắn, email (thư điện tử) đồng cảm.

Nhiều người đã đưa ra lời khuyên với chị và những người khác cũng xin Lan Phương lời khuyên về cuộc sống hôn nhân của mình.

"Tôi thấy hành trình này rất nhiều người phải đi, chỉ là chưa có ai dám kể câu chuyện ấy cho những người cùng cảnh để họ thêm mạnh mẽ, thêm kiến thức để vững bước mà thôi", chị tâm sự.

Nữ diễn viên đang thoải mái, mạnh mẽ để lo cho các con sau biến cố hôn nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lan Phương cho biết, trải qua thăng trầm trong tình yêu nhưng chị luôn tin vào những điều đẹp đẽ của cuộc sống. "Một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc là ước mơ của rất nhiều người, trong đó có tôi", chị bộc bạch.