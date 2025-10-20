Bão Fengshen có thể mạnh lên cấp 11, miền Trung sắp mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 20/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) mạnh cấp 9, giật cấp 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo khoảng 4h ngày 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc.

Đến 4h ngày 22/10, bão đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại khoảng 10km/h. Thời điểm này bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Khoảng 4h ngày 23/10, bão hoạt động trên vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão Fengshen khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.

Về không khí lạnh, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Từ nay đến ngày 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội phổ biến ít mưa, từ đêm 20/10 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.