Cảnh nóng phản cảm của Ngân 98 trong phim gây chú ý trở lại

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị khởi tố, Ngân 98 từng có nhiều năm hoạt động biểu diễn, đóng phim. Một trong những bộ phim có sự góp mặt của Ngân 98 là Live: Phát trực tiếp. Bộ phim này đang được khán giả chú ý trở lại.

Ngân 98 vào vai một streamer (người phát sóng trực tiếp) trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý được chuyển thể dựa trên tập truyện ngắn Đô thị linh dị của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, do Khương Ngọc làm đạo diễn, ra rạp tháng 9/2023.

Phim dán nhãn 18+, kể về những người phát trực tiếp mukbang (ăn trước máy quay) và người review (nhận xét) đồ ăn. Từ đó, phim phơi bày sự thật đằng sau mạng xã hội, khi công nghệ 4.0 khiến con người làm đủ mọi cách để nổi tiếng, kể cả hành hạ bản thân mình.

Ngân 98 vào vai Emi, một streamer có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ sẵn sàng dùng mọi chiêu trò để được người xem chú ý trong những video mukbang.

Ban đầu, nhân vật này xuất hiện với những bộ đồ thiếu vải. Sau đó, cô liên tục có những hành vi táo bạo như ăn côn trùng sống, ăn món ghê rợn. Thậm chí, trong một buổi livestream, Emi không ngại cởi áo khoe ngực trần trước máy quay để câu khách.

Cảnh quay gây sốc của Ngân 98 trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi phim ra rạp, cảnh quay 18+ cởi áo khoe ngực kéo dài 1 phút của Ngân 98 từng vấp nhiều chỉ trích của khán giả. Người xem cho rằng, ê-kíp có thể chuyển tải được thông điệp về góc tối mạng xã hội với một cách tiếp cận khác, không nhất thiết phải dùng cảnh phản cảm.

Không chỉ có cảnh cởi áo gây tranh cãi của Ngân 98, bộ phim còn nhiều chi tiết gây sốc như ăn món kỳ dị, nôn ói, chửi bậy, khiến người xem khó chịu. Vì nội dung bị chê thô tục, thảm họa, phim quy tụ nhiều TikToker nổi tiếng nhưng vẫn không đủ sức hút với khán giả.

Sau 1 tháng bám trụ, Live: Phát trực tiếp rời rạp với doanh thu 2,4 tỷ đồng, là một trong những tác phẩm điện ảnh thua lỗ của năm 2023.