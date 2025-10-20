Bắt được con cá "mõm dài" nặng 37kg ở Hà Nội, 2 người hì hục vác lên bờ

Đang ngồi uống trà đá trong ngõ, anh Đức Nam (sống ở Hà Nội) nghe mọi người xôn xao, một cần thủ bắt được con cá có trọng lượng lớn. Vì tò mò, nam thanh niên vội vàng chạy ra vỉa hè sát bờ hồ Quan Nhân để theo dõi.

Anh cầm điện thoại, ghi lại toàn bộ quá trình đưa con cá lên bờ. Đoạn video được chia sẻ rộng rãi, thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Con cá có trọng lượng 37kg được đưa lên bờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đức Nam cho biết, sự việc diễn ra chiều 18/10. Trước đó, nam thanh niên không chứng kiến khoảnh khắc con cá cắn câu. Nghe mọi người hô hào, bà con xung quanh cầm vợt chạy đến để đưa con cá lên bờ.

Theo anh Đức Nam, lúc chiếc vợt chạm mặt nước, con cá vùng vẫy dữ dội khiến nước tung bọt trắng xoá. Sức quẫy quá mạnh khiến người đàn ông cầm vợt mất thăng bằng, suýt bị ngã xuống hồ.

"Con cá quá nặng nên mọi người phải dùng đến hai chiếc vợt mới có thể đưa nó lên bờ. Một người bắt sau đó đẩy toàn bộ cơ thể con cá vào chiếc vợt còn lại. Mất gần 2 phút, họ mới vác được con cá lên khỏi mặt nước", anh nhớ lại.

Người dân bắt được con cá 37kg ở hồ nước tại Hà Nội (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người dự đoán con cá nặng khoảng 30kg, nhưng khi đặt lên bàn cân, anh bất ngờ với trọng lượng thực tế lên tới 37kg.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy con cá nặng như vậy. Toàn thân của con cá có màu xám, mõm dài và không giống các loài cá như rô phi, trắm, chép... thường sống ở ao hồ", chàng trai nói.

Qua tìm hiểu thông tin, anh Đức Nam mới biết con vật mà mọi người bắt được chính là cá sấu hỏa tiễn.

Cá sấu hoả tiễn là loài ăn thịt, có cân nặng trung bình 5-7kg, kích thước khoảng 112-150cm. Chúng có thể sống ở ao hồ nước ngọt, vùng đầm lầy... Tuổi thọ của cá sấu hoả tiễn kéo dài 10 năm, nếu được chăm sóc ở điều kiện thích hợp.

Cá sấu hoả tiễn có mõm dài với hàm răng sắc nhọn. Tập tính của loài này hung dữ, phàm ăn, sinh trưởng nhanh, có thể ăn thịt các loài khác khi sống trong cùng một hệ sinh thái.

Hồi năm 2017, anh Trần Văn Đạt (ở xã Trác Văn, tỉnh Hà Nam, nay là phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bắt được con cá sấu hoả tiễn nặng 28kg.

Trước đó, mưa lớn khiến nước sông Châu Giang dâng cao, nhấn chìm ngôi nhà của gia đình anh. Khi nước bắt đầu rút, anh Đạt phát hiện một con vật màu đen lớn, bề ngoài xù xì.

Quan sát kỹ, người đàn ông nhận thấy, con cá có mõm dài, hình thù cơ thể giống cá sấu nên không ai dám lại gần. Sau đó, anh và hàng xóm tổ chức vây bắt mới biết là cá sấu hoả tiễn thường được nuôi làm cảnh.

Nghe tin anh Đạt bắt được con cá lớn, một người dân đề nghị mua với giá 10 triệu đồng. Sau quá trình thương lượng, cuối cùng anh bán con cá với giá 6 triệu đồng.