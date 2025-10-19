Nhan sắc nóng bỏng của nữ nhà báo đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Tối 18/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Vượt qua 76 người đẹp khác, Emma đã giành ngôi vị cao nhất.

Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục bởi trước chung kết, nhiều chuyên trang cũng dự đoán đại diện Philippines chiến thắng. Ngoài ra, cô cũng là thí sinh có sự thể hiện nổi bật ngay từ những ngày đầu dự thi.

Tại mùa giải năm nay, Emma Tiglao còn giành thêm giải thưởng phụ Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia); góp mặt trong top 15 Tài năng, top 10 Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích), top 20 Trình diễn áo tắm.

Emma Tiglao sở hữu chiều cao 1,75m, vóc dáng cân đối và gương mặt thanh tú. Cô từng tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel tại Philippines. Hiện, Tiglao là người mẫu, MC truyền hình nổi tiếng và nhà báo tại quê nhà với hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram.

Emma Tiglao cũng có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng là Á quân tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012, top 15 Binibining Pilipinas 2014 và giành chiến thắng ở Binibining Pilipinas Intercontinental 2019.

Cùng năm 2019, cô đại diện Philippines tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) tại Ai Cập và vào top 20.

Emma Tiglao từng có cơ hội làm người mẫu tại Campuchia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trước khi trở thành người dẫn chương trình ăn khách tại Philippines.

Với kinh nghiệm dẫn chương trình, Emma rất hoạt ngôn và có màn ứng xử thuyết phục trong đêm chung kết. Các chuyên trang nhận định, Emma vừa sở hữu nhan sắc và có khả năng ứng xử linh hoạt. Tất cả những yếu tố này giúp mỹ nhân 31 tuổi có được vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trong đêm chung kết, nhận được câu hỏi của giám khảo về vấn nạn lừa đảo trực tuyến, Emma cho biết, các nạn nhân cần phải trình báo các vụ việc lừa đảo, tích cực thực hiện các chương trình giáo dục nhận thức, trong khi chính phủ các nước cần tăng cường hành lang pháp lý để bảo vệ người vô tội.

Khi được giám khảo hỏi về lý do để giám khảo lựa chọn cô là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Emma tự tin khẳng định, cô có kinh nghiệm, trái tim ấm áp và hành động thiết thực. Người đẹp cũng tin tưởng kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc và làm MC cho các chương trình, điều này giúp cô thực hiện tốt các yêu cầu của tổ chức nếu đăng quang.

Emma kể, từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, cô nhận được sự ủng hộ của khán giả tại quê nhà và quốc tế. Các buổi phát sóng trực tuyến của Emma luôn có lượng người xem lớn và cô tin tưởng, điều này cũng là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo.

Nói về tố chất của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, người đẹp Philippines chia sẻ, người chiến thắng phải có nhan sắc, trí tuệ, khả năng làm thương mại và quan trọng là khả năng cân bằng bởi người đăng quang sẽ có những chuyến đi khắp thế giới.

Cô nói: “Tôi rất biết ơn người hâm mộ Philippines vì đã dành sự ủng hộ cho tôi trên các bài đăng và luôn nhắn tin động viên tôi hàng ngày. Không chỉ người hâm mộ ở quê nhà, người hâm mộ Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Latinh cũng gửi lời chúc đến tôi. Nếu được làm việc với Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, tôi sẽ tạo ra nhiều con số hơn nữa, không chỉ là lượt tương tác mà còn cả tiền”.

Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế từng tiết lộ, tiêu chí lựa chọn người chiến thắng của ông chính là 4B gồm: Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Khả năng kinh doanh).

Phút đăng quang của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Video: Grand TV).

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, hướng đến thông điệp "Chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình thế giới". Hiện, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế được quan tâm nhất.

Ảnh: Instagram/MGI