Thanh Thanh Huyền hướng dẫn ca sĩ Yoona tạo dáng với nón lá gây sốt

Sau 6 năm vắng bóng, ca sĩ - diễn viên Hàn Quốc Yoona trở lại Việt Nam trong buổi gặp gỡ người hâm mộ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) ngày 18/10.

Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ giữa thời điểm bộ phim Ngự trù của bạo chúa do cô đóng chính đang được quan tâm.

MC Thanh Thanh Huyền tại fan meeting của Yoona (Ảnh: Ban tổ chức).

Người đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Thanh Thanh Huyền, gương mặt quen thuộc từng xuất hiện ở nhiều sự kiện trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh những khoảnh khắc giao lưu của Yoona với khán giả, phần dẫn dắt của Thanh Thanh Huyền cũng nhận được sự chú ý khi cô khéo léo giới thiệu những nét văn hóa Việt Nam như nón lá, phở trong chương trình, đồng thời hướng dẫn nữ nghệ sĩ Hàn Quốc nói câu tiếng Việt: "Các bạn thật tuyệt vời".

Đặc biệt, khoảnh khắc Yoona đội nón lá và tạo dáng theo hướng dẫn của nữ MC khiến người hâm mộ thích thú và lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều khán giả nhận xét, phần giao lưu tạo được không khí gần gũi, góp phần kết nối khán giả Việt với thần tượng quốc tế.

Yoona cũng bày tỏ sự thích thú khi được gợi ý thử món phở Việt Nam: "Tôi sẽ phải ăn phở trước khi về. Chưa ăn phở thì chưa thể về Hàn Quốc".

Chia sẻ sau chương trình, Thanh Thanh Huyền cho biết cô dành nhiều thời gian chuẩn bị từ kịch bản, phục trang đến việc trao đổi với ê-kíp Hàn Quốc để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng.

"Áp lực lớn nhất là chị Yoona quá đẹp, khiến tôi đôi lúc bị "lạc trôi" không nhớ kịch bản", nữ MC nói vui.

Ngoài phần dẫn dắt, Thanh Thanh Huyền tiết lộ cô còn chuẩn bị món quà riêng tặng Yoona. Đó là chiếc trâm gỗ khảm xà cừ hình cỏ bốn lá đặt trong hộp đỏ in hình cây tre, kèm thư tay gửi lời chúc. Hành động nhỏ của nữ MC được người hâm mộ khen là tinh tế và mang đậm dấu ấn Việt.

Thanh Thanh Huyền hướng dẫn Yoona tạo dáng với nón lá (Ảnh: Ban tổ chức).

Từng đảm nhiệm vai trò MC trong nhiều chương trình có nghệ sĩ quốc tế tham dự, Thanh Thanh Huyền cho biết cô luôn ưu tiên tạo không gian để nghệ sĩ và khán giả tương tác nhiều nhất, đồng thời đảm bảo chương trình đúng tiến độ và phù hợp văn hóa.

Là một trong những gương mặt MC song ngữ nổi bật, Thanh Thanh Huyền tất bật với nhiều sự kiện cuối năm. Cô còn được biết đến là nhà sáng tạo nội dung hoạt động tích cực, được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm tại TikTok Awards 2025.