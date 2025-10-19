Liên Bỉnh Phát được báo Trung Quốc gọi là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam"

Chiến thắng tại giải Kim Chung đã đưa tên tuổi Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm của truyền thông tại Việt Nam và Trung Quốc.

Tờ báo China Times thậm chí gọi Liên Bỉnh Phát là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam". Tại Trung Quốc, Lương Triều Vỹ là nam diễn viên huyền thoại, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, nổi tiếng qua phim của đạo diễn Vương Gia Vệ và là cái tên bảo chứng về chất lượng diễn xuất.

Liên Bỉnh Phát ăn mừng sau khi giành giải Thị đế Kim Chung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, tờ Elle Taiwan gọi Liên Bỉnh Phát là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Tờ Marie Claire Taiwan và nhiều trang báo lớn của Đài Loan (Trung Quốc) cũng có các bài viết ca ngợi thành tích của Liên Bỉnh Phát là "chưa từng có".

Trong suốt lịch sử 60 năm của giải thưởng này, đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ nước ngoài đoạt danh hiệu Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất).

Liên Bỉnh Phát tham gia bộ phim hợp tác Việt Nam - Đài Loan mang tên Bác sĩ tha hương (tên gốc: Hóa ngoại chi y) sau một quá trình dự án tìm kiếm diễn viên kéo dài.

Anh được mời đảm nhận vai chính Phạm Văn Ninh, một bác sĩ tài năng người Việt phải sang Đài Loan để hành nghề "chui" nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Trong bộ phim này, Liên Bỉnh Phát lột tả thành công sự giằng xé nội tâm giữa thiên chức lương y và những thách thức khắc nghiệt nơi đất khách của vị bác sĩ.

Anh cũng thể hiện vẻ nam tính mạnh mẽ, kết hợp cùng vẻ dịu dàng, tri thức của nữ diễn viên Trương Quân Ninh. Do vậy, bên cạnh tình tiết hấp dẫn, phim được khán giả Trung Quốc khen ngợi nhờ tuyến tình cảm của hai nhân vật chính do Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh thủ vai.

Liên Bỉnh Phát trong phim "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Liên Bỉnh Phát nói: "Tôi đã sang Đài Loan trước khi phim khởi quay khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho vai diễn. Trước giờ, tôi chỉ biết cơ bản về y khoa nhờ thời gian chăm sóc mẹ bệnh. Để hóa thân, tôi phải dành nhiều thời gian học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa bản xứ và làm chủ các kỹ thuật y tế cũng như ngôn ngữ chuyên ngành".

Liên Bỉnh Phát chia sẻ, anh coi việc hợp tác với thị trường giải trí Đài Loan là một thử thách mới, đặc biệt khi đề tài phim khai thác sâu về ngành y và cuộc sống người lao động nhập cư.

Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh đã có dịp hiểu sâu hơn về những khó khăn mà lao động nhập cư phải đối mặt, từ đó mang lại chiều sâu tâm lý cho nhân vật.

Màn thể hiện của Liên Bỉnh Phát đã chinh phục giới chuyên môn và khán giả Trung Quốc. Ban giám khảo giải Kim Chung đánh giá diễn xuất của anh là "hoàn hảo trong mọi phân cảnh, chuyển thoại mượt mà và không hề để lộ dấu vết của kỹ thuật diễn xuất".

Về kỷ niệm đóng chung với bạn diễn Trương Quân Ninh trong phim Bác sĩ tha hương, nam diễn viên chia sẻ: "Ban đầu, hai chúng tôi gặp trở ngại lớn về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng sau đó lại trở nên hoàn toàn ăn ý".

Trương Quân Ninh cũng chia sẻ với truyền thông, cô nhận thấy Liên Bỉnh Phát luôn tập trung cao độ và có thể hòa mình vào nhân vật ngay lập tức. Nam diễn viên cũng được Trương Quân Ninh và ê-kíp hỗ trợ tận tình, giúp anh giải tỏa áp lực tâm lý và hoàn thành các cảnh diễn khó.