Phát hiện hổ mang trong bồn cầu, gia chủ ở Hưng Yên dụ 3 ngày mới bắt được

Nghe tin gia đình hàng xóm có rắn ẩn nấp dưới bồn cầu trong nhà vệ sinh, anh Minh Vương (sống ở xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên) vội vàng chạy sang. Thời điểm đó, gia chủ đóng kín cửa nhà vệ sinh, chờ phương án xử lý.

Đoạn video do anh ghi lại được chia sẻ rộng rãi thu hút lượt tương tác lớn. Đa số ý kiến bình luận đều bày tỏ sợ hãi, nhắc nhở người thân đề phòng hơn khi vào nhà vệ sinh.

Sau khi sự việc được phát hiện, anh Phạm Thuỷ (sống ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) - người có kinh nghiệm làm dịch vụ bắt mối, côn trùng và rắn - đã đến hiện trường.

Con rắn chui từ phía dưới lên và mắc bẫy trong chiếc lồng sắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thuỷ khẳng định, con rắn không chui từ đường ống thoát nước lên bồn cầu như mọi người đồn đoán.

"Phía sau căn nhà có một khu vườn và ao lớn, trời mưa khiến nước dâng lên. Rắn có thể trườn từ khu vườn vào nhà mà không bị ai phát hiện. Khi gia chủ tình cờ nhìn thấy, con rắn lập tức chui vào bồn cầu trong nhà vệ sinh để ẩn nấp", anh Thuỷ cho biết.

Trước khi anh đến, do không biết cách xử trí, gia chủ đóng cửa nhà vệ sinh, ngăn con rắn bò ra ngoài tấn công các thành viên.

Sau khi khảo sát thực tế, anh Thuỷ đặt một lồng đứng, bằng sắt dài hơn 70cm vào bồn cầu để dụ rắn chui lên.

"Hai ngày đầu tiên, rắn chui lên rồi tụt xuống phía dưới. Đến ngày 15/10, con rắn chui một nửa thân lên phía trên, chủ nhà nhanh chóng dùng dụng cụ để bắt con vật", anh cho biết.

Được biết, con rắn dài hơn 1m, nặng hơn 1kg, thuộc họ hổ mang chì, có nọc độc. Đặc trưng trên cơ thể chúng toàn màu đen, phần gần đầu có màu vàng.

Anh Thuỷ cho rằng, loài rắn này thường tấn công khi cảm thấy bị đe doạ. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, chúng sẽ ngóc đầu, bành phần da ở cổ.

Từ kinh nghiệm bắt rắn tại các công ty và khu công nghiệp, anh Thuỷ cho rằng, khi phát hiện có rắn độc, nếu không biết cách xử trí, bà con nên gọi những người có kỹ năng đến hỗ trợ.

Để bắt rắn, anh Thuỷ thường đặt nhiều bẫy dạng lồng sắt dài khoảng 70cm với thời gian từ 5 đến 7 ngày. Trong bẫy đặt một vài con cóc - đồ ăn ưa thích của rắn, còn bên ngoài phủ lá cây.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân phát hiện rắn trong bồn cầu vào mùa mưa bão.

Trước đó, hôm 7/10, con gái chị Ngọc Liên (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) phát hiện một con rắn nằm khoanh tròn, phát ra âm thanh "phì phì" trong nhà vệ sinh.

Con rắn cạp nia được chồng chị Ngọc Liên bắt được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người chồng phối hợp với hàng xóm dùng gậy dụ rắn trườn ra ngoài. Sau 15 phút, hai người đàn ông mới bắt được con vật dài 1,2m.

Trích xuất camera giám sát, hai vợ chồng chị Liên không nhìn thấy rắn bò vào nhà theo lối cửa chính. Gia chủ nghi ngờ có thể rắn chui theo đường thoát nước thải lên vì sau nhà có nhiều cống rãnh.