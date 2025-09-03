MC Hạnh Phúc VTV kể hậu trường dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Trong không khí thiêng liêng của đại lễ Quốc khánh 2/9, hàng triệu khán giả cả nước đã dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp (THTT) lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Bên cạnh những hình ảnh trang nghiêm, đầy xúc động, giọng dẫn ấm áp, tràn đầy cảm xúc của MC Hạnh Phúc cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Sau chương trình, anh đã có cuộc trò chuyện đầu tiền cùng phóng viên Dân trí. Nam MC chia sẻ về hành trình chuẩn bị, những áp lực sau cánh gà và cảm xúc đặc biệt khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

MC Hạnh Phúc dẫn chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành đại lễ 2/9.

Tự hào và hạnh phúc lớn

Cơ duyên nào đưa anh đến với vai trò dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành 2/9? Khi nhận nhiệm vụ, phản ứng và cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào?

- Tôi may mắn được dẫn dắt nhiều chương trình quan trọng, trong dịp hướng về Đại lễ năm nay: Lễ khánh thành khởi công các công trình chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (trực tiếp tại 80 điểm cầu trên cả nước, với 250 công trình trọng điểm); Cầu truyền hình Thời cơ vàng (kết nối 3 cầu Hà Nội - Huế - TPHCM), Lễ tổng kết chương trình và phong trào Cả nước chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát; Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2015, và chương trình Rạng rỡ Việt Nam trước và sau lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Đây đều là những chương trình lớn, trọng đại, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Được dẫn dắt những chương trình này là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với tôi, khi có thể góp một phần nhỏ bé vào thành công chung. Chúng tôi trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, lời dẫn, nên mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự cẩn trọng trong từng câu chữ.

Chương trình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Rạng rỡ Việt Nam trên sóng VTV ngày 2/9 là nhiệm vụ mà bất kỳ ai trong ê-kíp, dù đảm nhận khâu nào, cũng đều cảm nhận rõ áp lực.

Với người dẫn chương trình như tôi, áp lực càng lớn bởi sự dõi theo và kỳ vọng của khán giả cả nước vào một chương trình chỉn chu, trọn vẹn nhưng vẫn phải giàu cảm xúc. Thời điểm đầu khi nhận nhiệm vụ, tôi không tránh khỏi lo lắng, song chính điều đó buộc tôi phải cẩn trọng hơn nhiều lần để làm tốt nhất có thể.

Với một chương trình tầm vóc quốc gia, anh đã chuẩn bị ra sao để hoàn thành tốt vai trò MC?

- Chúng tôi trải qua không ít lần họp bàn kịch bản, thống nhất ý tưởng. Riêng người dẫn chương trình, sẽ tự cập nhật thông tin, con số… rồi viết thành kịch bản hoàn thiện.

Đây là khâu tưởng đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian: Viết rồi chỉnh, chỉnh xong lại viết. Chúng tôi phải đọc nhiều tư liệu liên quan đến đại lễ, các khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng như thông tin về khách mời.

Với riêng tôi dẫn tại trường quay, còn chuẩn bị thêm phần “đắp sóng”: Nếu xảy ra lỗi tín hiệu khi kết nối điểm cầu, tôi cần biết phải nói gì, nói thế nào và xử lý ra sao. Nhờ có kịch bản dự trù, tôi không bị động trước tình huống. Càng chuẩn bị kỹ, khả năng thành công của người dẫn chương trình càng cao.

Hàng triệu khán giả cả nước dõi theo từng lời dẫn, anh có gặp áp lực? Anh đã cân bằng thế nào giữa sự chính xác và cảm xúc trong từng câu chữ?

- Chắc chắn là có áp lực, bởi khán giả yêu thương thì nhiều nhưng cũng đồng nghĩa khắt khe với mình. Tôi xem đó là động lực để chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm mỗi câu nói vừa chính xác, trang nghiêm, vừa giàu cảm xúc.

Việc luyện tập liên tục cùng tinh thần trách nhiệm cao giúp tôi tự tin hơn khi lên sóng. Thực ra áp lực chủ yếu đến trước khi chương trình diễn ra, còn khi bước vào truyền hình trực tiếp, tôi nương theo cảm xúc của mình và của bạn dẫn MC Hồng Nhung để giữ sự tự nhiên, không bị căng cứng trong ngày đại lễ...

Tôi luôn tuân thủ kịch bản đã được duyệt, bám sát diễn biến thực tế. Nhờ luyện tập kỹ lưỡng, tôi vừa tránh sai sót, vừa có thể chạm tới cảm xúc khán giả.

Giữa thông tin chính luận và cảm xúc luôn cần sự cân bằng, giống như giữa lý trí và trái tim. Niềm xúc động và tự hào trong tôi rất lớn, nhưng nếu để cảm xúc cuốn đi quá nhiều, tôi có thể bị trượt nhịp với kịch bản và bạn dẫn.

Hạnh Phúc là gương mặt MC VTV được nhiều khán giả yêu mến.

Trong suốt quá trình dẫn, khoảnh khắc nào để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- Khoảnh khắc người dân đồng loạt cất cao tiếng hát Quốc ca, hòa cùng bước chân đều tăm tắp của các khối diễu binh trong tiếng nhạc quân hành, đã thật sự khiến tôi nghẹn ngào.

Họ bước đi không chỉ bằng chân, mà bằng cả trái tim, bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào của một đất nước 80 năm độc lập - tự do. Đó là hình ảnh của tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

Ngay khi kết thúc đại lễ, sau lời phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, thì đó là những giây phút tự hào, xúc động và cả nghẹn ngào.

Đó cũng là lúc mà tôi bật lên câu nói hoàn toàn không nằm trong kịch bản: “Tự hào và hạnh phúc - tôi tin đây là cảm xúc chung của tất cả những người dân Việt Nam lúc này”.

Khi chứng kiến những đoàn quân đi qua Quảng trường Ba Đình, anh có cảm giác như thế nào?

- Tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng tin rằng khán giả còn cảm nhận rõ nét hơn cả tôi.

Từ trường quay, chúng tôi theo dõi qua màn hình mà vẫn xúc động, tự hào khi thấy từng bước chân đều tăm tắp dưới ánh nắng, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mỗi bước đi là tiếng vọng từ quá khứ hào hùng của cha ông, là khí phách của dân tộc, đồng thời cũng là nhịp bước của hòa bình hôm nay, khi các lực lượng tiến qua quảng trường trong mùa thu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ đến những hy sinh to lớn để có được hòa bình trong đó có cả sự cống hiến thầm lặng của đồng nghiệp tôi cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

MC Hạnh Phúc và MC Hồng Nhung dẫn chương trình "Cầu truyền hình Thời cơ vàng" (kết nối 3 cầu Hà Nội - Huế - TPHCM).

“Phải “câu giờ” để cân đối thời lượng”

Có chi tiết hậu trường nào thú vị mà khán giả chưa biết?

- Trong vai trò MC trường quay, chúng tôi nhiều lúc phải “câu giờ” để cân đối thời lượng, bảo đảm các mốc đã định diễn ra chính xác đến từng giây. Với truyền hình trực tiếp, yếu tố thời gian là bất di bất dịch.

Tôi và MC Hồng Nhung đã thống nhất rất kỹ trước khi lên sóng về việc ai sẽ nói gì và nói như thế nào. May mắn là phần kịch bản dự phòng mà tôi chuẩn bị đã phát huy tác dụng, giúp chúng tôi xử lý trôi chảy, không hề bị động như khán giả đã thấy.

Trải nghiệm lần này khác gì so với những chương trình anh từng dẫn trước đây?

- Không chỉ là sự kiện truyền hình, đây là sự kiện lịch sử. Tôi không cho rằng đây là trải nghiệm - mà đây là bài học kinh nghiệm để chúng tôi được lớn hơn, trưởng thành hơn trong nghề, mà ghi thêm một dấu mốc trong cuộc đời làm nghề của mình.

Thêm một chương trình khó, thêm tình yêu thương và tin tưởng của khán giả, thêm áp lực để sau này mình cần phải làm tốt và tốt hơn nữa.

Theo anh, điểm mạnh nào giúp mình chinh phục và đảm nhận tốt các sự kiện trọng đại?

- Tôi luôn rèn cho mình phong thái chỉn chu, bình tĩnh trước mọi tình huống, sự điềm đạm cẩn thận là yếu tố cần thiết trong mọi sự kiện nói chung, và đặc biệt với những sự kiện trọng đại mang tầm quốc gia, sự cẩn thận bao nhiêu vẫn là không đủ.

Chính luận và chính luận nghệ thuật đòi hỏi sự chỉn chu trong ngôn từ và chuẩn chỉnh trong biểu đạt cảm xúc. Và trên tất cả là ban tổ chức, là những nhà tổ chức sản xuất chương trình, họ cần phải thấy sự tin tưởng, chắc chắn của một người dẫn chương trình để đảm nhận công việc điều hành chương trình không có sai sót, và nếu có sai sót thì cách xử lý phải chuyên nghiệp.

Tôi không tự nhận mình giỏi, chỉ đang đi nhưng bước thật thận trọng trong mỗi một sự kiện mà tôi đảm nhận.

Sau chương trình, anh nhận được những phản hồi gì từ khán giả? Có lời nào khiến anh đặc biệt nhớ?

- Nhiều khán giả đã để lại bình luận trên fanpage và Facebook cá nhân của tôi. Có thể gọi đó là một "cơn mưa lời khen", khiến tôi hạnh phúc và quên hết mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ. Hàng trăm lượt bình luận là minh chứng cho tình cảm yêu thương khán giả dành không chỉ cho tôi, mà cho cả ê-kíp thực hiện chương trình và đặc biệt là cho VTV - mái nhà lớn của tôi

Khán giả nhắc nhiều đến cái tên “Hạnh Phúc” và cách tôi truyền tải cảm xúc, bởi nó khiến mọi người thật sự vui và đồng điệu với niềm hạnh phúc chung của cả dân tộc trong ngày lễ trọng đại.

MC Hạnh Phúc chia sẻ: "Công việc của tôi không chỉ dẫn chương trình, mà còn là cầu nối, trao truyền tinh thần Tổ quốc đến mỗi gia đình, mỗi thế hệ".

Là một MC trẻ, đứng giữa không khí thiêng liêng của ngày đại lễ, anh rút ra điều gì cho nghề nghiệp của mình?

- Công việc của tôi không chỉ dẫn chương trình, mà còn là cầu nối, trao truyền tinh thần Tổ quốc đến mỗi gia đình, mỗi thế hệ. Từ những lời nói trên sóng truyền hình, có thể khiến người lớn tuổi từng đi qua chiến tranh bồi hồi nhớ lại, làm người trẻ thêm yêu Tổ quốc để cống hiến nhiều hơn, hay gieo vào tâm hồn một em nhỏ niềm tin và tình yêu đất nước.

Khi một đứa trẻ biết yêu Tổ quốc, chúng cũng sẽ biết yêu gia đình, ông bà, cha mẹ và trở thành công dân có ích. Chính lúc ấy, tôi càng thấm thía nghề của mình đáng trân trọng biết bao, và cần nâng niu những khoảnh khắc ý nghĩa này suốt đời.

Sự kiện 2/9 năm nay có ý nghĩa gì đối với anh?

- Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi, khi được dẫn một sự kiện mang chiều sâu lịch sử và tầm vóc quốc gia. Tôi cảm nhận rõ hơn bản thân đứng giữa lịch sử, và từ đó, trách nhiệm nghề nghiệp cũng lớn hơn bao giờ hết.

Tôi càng trân quý hơn những cơ hội mà mình còn được xuất hiện trong sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Cảm ơn những người đồng nghiệp luôn đứng phía sau mỗi khung hình, để chúng tôi - những người dẫn chương trình mới được tỏa sáng.

Cảm ơn khán giả cũng vì yêu thương mà có thể phần nào đã dành cho chúng tôi những lời khen động viên sâu sắc, chân thành. Với nhiều người dân Việt Nam, đại lễ năm nay sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên và với riêng tôi cũng vậy, và xin mạn phép khán giả, độc giả cho tôi được tự hào chia sẻ những dòng như bên trên cùng quý vị.

Cảm ơn MC Hạnh Phúc vì những chia sẻ!

Ảnh: Nhân vật cung cấp