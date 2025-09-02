NSƯT Phương Nga tự hào hát ở Quảng trường Ba Đình vào ngày Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hơn 2.000 nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đã tạo nên một màn đồng diễn nghệ thuật đặc biệt, Khí phách Việt Nam, kéo dài khoảng 12 phút, gói trọn hành trình lịch sử, tinh thần quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc.

Trong đó, tiết mục hoà giọng đặc biệt quy tụ khoảng 80 nghệ sĩ tiêu biểu của khối văn hóa - thể thao đến từ 3 miền Bắc – Trung - Nam. Tiết mục này là một bản mashup bao gồm nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc, thể hiện khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong tương lai…

Màn hoà giọng của các nghệ sĩ trong tiết mục đồng diễn "Khí phách Việt Nam". NSƯT Phương Nga diện áo dài đỏ, gắn ngôi sao vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn có các gương mặt gạo cội như: NSND Quốc Hưng (Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSƯT Phương Nga, NSƯT Tân Nhàn, ca sĩ Tùng Dương... Tiết mục còn có sự tham gia của các giọng ca nổi tiếng từ miền Nam như ca sĩ Mỹ Tâm, cùng các nghệ sĩ trẻ tài năng như: Hoà Minzy, Phương Mỹ Chi, Anh Tú, Erik, Đức Phúc, Double2T...

Sau sự kiện, NSƯT Phương Nga không giấu được sự xúc động và niềm tự hào khi nhắc đến tiết mục biểu diễn mà chị và các đồng nghiệp đã chuẩn bị.

"Một liên khúc gồm 2 ca khúc Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang và Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, do nhiều ca sĩ cùng thể hiện. Việc kết hợp các giọng ca từ nhiều vùng miền đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, vừa mang đậm bản sắc vùng miền, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của cả dân tộc”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Phương Nga, NSND Quốc Hưng và Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng (từ phải sang) bên lề sự kiện diễn ra sáng nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị chia sẻ thêm: “Sự kiện này là một bức tranh sống động về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Chúng tôi, những người nghệ sĩ, cùng với các diễn viên, vận động viên, hoa hậu… đã cùng nhau cống hiến để tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ, thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc”.

NSƯT Phương Nga cũng chia sẻ thêm về quá trình tập luyện đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập niềm vui.

“Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, bất chấp mưa nắng, miệt mài tập luyện. Có những buổi tập kéo dài từ 12h đến 22h. Mọi người đều rất mệt, nhưng ai cũng hiểu rằng đây là một nhiệm vụ thiêng liêng. Ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần cống hiến không bao giờ tắt. Chúng tôi không chỉ biểu diễn, mà đang góp một phần nhỏ bé vào việc kể lại câu chuyện hào hùng của dân tộc”, chị bộc bạch.

Các nghệ sĩ góp mặt trong màn đồng diễn "Khí phách Việt Nam" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, nữ Tiến sĩ Âm nhạc – ca sĩ không giấu được sự xúc động khi đứng trên sân khấu, ngay trước Lăng Bác. Nữ nghệ sĩ kể: “Khi đứng tại Quảng trường Ba Đình, tôi cảm nhận được một sự thiêng liêng vô cùng lớn. Cảm giác lúc đó thật sự rất khó tả: vừa xúc động, vừa tự hào. Giữa không gian rộng lớn và trang nghiêm, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật vinh dự khi được đứng tại nơi Bác đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập".

Chị tin rằng khoảnh khắc này sẽ theo mình mãi mãi. "Đối với tôi, đây là một niềm vinh dự khi được hát, được cống hiến tại một địa điểm mang ý nghĩa lịch sử to lớn như thế này. Sự kiện là một dấu mốc quan trọng của đất nước, tôi cảm thấy may mắn vì được sống và cống hiến trong khoảnh khắc lịch sử này”.