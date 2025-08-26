VTV tường thuật trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 từ 6h sáng

Theo đó, VTV sẽ thực hiện chương trình tường thuật trực tiếp (THTT) từ 6h đến 9h15 ngày 2/9, phát sóng trên kênh VTV1. Nội dung cụ thể như sau:

Từ 6h đến 6h25: Chương trình sẽ mang đến không khí hân hoan trước buổi lễ. Khán giả sẽ được theo dõi những thông tin tổng hợp về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay.

Từ 6h25 đến 8h45 (dự kiến): Đây là thời lượng chính của buổi lễ.

Từ 8h45 đến 9h15 (dự kiến): Sau các nghi thức chính, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật không khí sau buổi lễ, cùng những thước phim hậu trường tập luyện, chuẩn bị công phu cho đại lễ.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông tập luyện diễu binh, diễu hành (Ảnh: Hải Long).

Cùng với việc thông báo lịch phát sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, VTV cũng cho biết sẽ cho phép các đơn vị truyền thông trong nước tiếp sóng chương trình này.

Theo đó, tất cả kênh truyền hình trong nước có thể tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp. Các báo điện tử cũng có thể tiếp sóng chương trình này để phát trên nền tảng website của mình.

Tuy nhiên, để đảm bảo không bị tranh chấp bản quyền, các báo điện tử phải cung cấp địa chỉ website cho Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số để được cập nhật vào danh sách cho phép.

Các trang mạng xã hội cũng được phép chia sẻ từ hệ thống các trang mạng xã hội chính thức của nhà đài.

Mặt khác, Đài Truyền hình Việt Nam nhắc nhở các đơn vị tiếp sóng phải giữ nguyên vẹn chương trình, gồm cả logo, không cắt ghép làm sai lệch nội dung gốc, xé lẻ hình ảnh của chương trình hoặc thay đổi, bóp méo nội dung.

VTV cũng yêu cầu các đơn vị tiếp sóng kiểm soát chặt chẽ bình luận, không để xuất hiện bình luận xuyên tạc hoặc phản cảm.

Nhà đài nhấn mạnh rằng: "Những quy định này nhằm đảm bảo sự kiện được truyền tải một cách trang trọng, chính xác và đúng tinh thần, góp phần thành công cho đại lễ 80 năm Quốc khánh".

Đối với buổi lễ đặc biệt ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lần này, khán giả kỳ vọng sẽ được xem những thước phim giàu cảm xúc, xứng đáng với tầm vóc lịch sử.