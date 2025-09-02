Tổng Biên đạo nói về màn đồng diễn "chạm trái tim" ở Quảng trường Ba Đình

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 30.000 người và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Phần đồng diễn "Khí phách Việt Nam" trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, làm thổn thức hàng triệu con tim Việt (Video: VTV).

Sau phần lễ diễu binh, diễu hành là một màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên Khí phách Việt Nam do nhiều nghệ sĩ biểu diễn, gây xúc động, khiến hàng triệu con tim dâng trào cảm xúc, chan chứa niềm tự hào về quê hương đất nước.

Phần nghệ thuật do PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Quang Minh làm Giám đốc âm nhạc, Uyên Chi làm Tổng Biên đạo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tổng Biên đạo Uyên Chi cho biết, phần biểu diễn nghệ thuật, gồm: 4.600 người xếp hình và xếp chữ, 2.200 diễn viên múa và trống hội, 80 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên khối hoá - thể thao, đoàn trống Bộ Công an cũng có 800 người góp mặt biểu diễn.

Các nghệ sĩ tham gia sự kiện thuộc nhiều lĩnh vực biểu diễn, như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Phương Nga, Mỹ Tâm, ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Dương Hoàng Yến, Trúc Nhân, ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên...

Bên cạnh đó là rất nhiều gương mặt diễn viên, hoa hậu, vận động viên khác như: Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Ngân... cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ.

Tổng Biên đạo Uyên Chi hướng dẫn màn đồng diễn ở sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Uyên Chi, thời gian qua, Hà Nội có mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập, đi lại khó khăn hoặc nhiều ngày nắng gắt nhưng các nghệ sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập để hoàn thành phần diễn của mình tốt nhất.

Nói về lý do chọn ca sĩ Mỹ Tâm hát Giai điệu tự hào, Uyên Chi cho biết vì nữ ca sĩ có giọng hát nội lực, có sự ảnh hưởng, lan toả lớn nên được chọn hát mở màn cho phần đồng diễn nghệ thuật.

"Chúng tôi cũng chọn bé Hà Thủy Tiên hát Tiến quân ca, đứng cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Với chất giọng trong trẻo, Thuỷ Tiên như đưa cảm xúc của khán giả trọn vẹn hơn khi tin vào ngày mai, vào thế hệ trẻ", Uyên Chi nói.

Trong một lần xem biểu diễn, chị Uyên Chi thấy bé Thuỷ Tiên có nụ cười hồn nhiên, lúm đồng tiền rất duyên nên dù không phải là gương mặt nghệ sĩ nhí hot nhất mạng xã hội nhưng Thuỷ Tiên được chọn vì sự chân thật, vô tư của mình.

"Tôi chọn bé vì con có nụ cười rất hạnh phúc, tôi muốn sự hạnh phúc của cô bé là đại diện cho sự hạnh phúc của người Việt Nam trong thời bình, ở kỷ nguyên vươn mình. Nụ cười trong sáng, không sắp đặt, khiến ai cũng thích...", Tổng Biên đạo nói.

Uyên Chi chia sẻ thêm, khi được chọn làm Tổng biên đạo phần nghệ thuật ở đại lễ A80 chị khá áp lực, dù trước đó đã làm nhiều chương trình lớn tầm cỡ quốc gia.

“Với sự kiện A80 lần này, tôi hồi hộp vì chương trình được tổ chức ở Quảng trường Ba Đình, với số lượng diễn viên lớn. Tôi áp lực vì sự kỳ vọng của khán giả dành cho chương trình.

Theo đó, tôi cũng không thể mang cảm xúc cá nhân vào chương trình mà sự kiện phải là cảm xúc của nhiều người. Ở màn đồng diễn sáng 2/9, không có công nghệ nào hỗ trợ. Các tiết mục đều rực rỡ, đủ tầm vóc, để mọi người nhìn thấy được hình ảnh một quốc gia đang phát triển, vươn lên, hạnh phúc", chị Uyên Chi chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Tâm và bé Hà Thuỷ Tiên hát "Tiến quân ca" và "Giai điệu tự hào" gây ấn tượng trong sáng 2/9 (Video: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Mỹ Tâm cho biết, chị xúc động, tự hào khi được cất vang tiếng hát của mình trong chương trình nghệ thuật vào sáng 2/9. Hơn 1 tháng qua chị đã liên tục trao đổi bài vở và làm việc cùng mọi người trong ê-kíp để phần biểu diễn của mình chu toàn hơn.

"Tôi đã bay ra Hà Nội sớm, tham gia tập luyện cùng ê-kíp để mang đến phần trình diễn trang trọng, giàu cảm xúc nhất. Tôi mong khán giả, nhất là các bạn trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và tình yêu quê hương đất nước. Đồng thời, có thêm động lực để cống hiến, sống có trách nhiệm và giữ gìn những gì cha ông ta đã để lại", Mỹ Tâm nói.

NSND Quốc Hưng cho biết, anh thấy may mắn khi vào năm nay, anh được tham gia 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt, đánh dấu hai sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc là 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dù không hát đơn ca mà hòa giọng cùng với các nghệ sĩ khác, NSND Quốc Hưng vẫn vô cùng tự hào và xúc động khi được cất lên những giai điệu thiêng liêng trong ngày hội của đất nước.

Dàn nghệ sĩ tự hào khi góp mặt vào chương trình mừng đại lễ 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Với tôi, đây không chỉ là vinh dự của một người nghệ sĩ, mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân với những thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Khoảnh khắc được hòa ca giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự chứng kiến của hàng triệu người dân cả nước, tôi xem đó là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của mình. Đó cũng là nguồn động viên để tôi tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng", NSND Quốc Hưng nói.