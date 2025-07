Leonardo DiCaprio phong độ, sống kín tiếng từ khi yêu bạn gái kém 24 tuổi

Leonardo DiCaprio đang đi nghỉ cùng bạn gái trên du thuyền ở Saint Tropez (Pháp). Cặp đôi gây chú ý khi xuất hiện bên nhau, cùng thư giãn tận hưởng ngày cuối tuần bên bạn bè.

Tài tử Hollywood xuất hiện với thân hình săn chắc, gọn gàng hơn trước. Trong đó, bạn gái anh - người mẫu Vittoria Ceretti - khoe dáng vóc cân đối trong bộ áo tắm 2 mảnh.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti đang đi nghỉ cùng nhau tại châu Âu (Ảnh: Backgrid).

Nhiều người nhận xét, Leonardo đang có sự thay đổi tích cực về ngoại hình. Một nguồn tin cho biết, tài tử 51 tuổi đang tích cực giảm cân.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti được cho là hẹn hò từ năm 2023, sau khi gặp nhau tại LHP Cannes (Pháp), nơi DiCaprio ra mắt phim Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese. Cặp đôi bắt đầu lộ diện thường xuyên hơn từ tháng 8/2023.

Đồng nghiệp của Leonardo cho hay, tài tử Titanic rất coi trọng mối quan hệ với bạn gái kém 24 tuổi. Trong gần 2 năm qua, họ đồng hành trong các chuyến du lịch, công việc. Vittoria bị bắt gặp nhiều lần được bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út, nhưng các nguồn tin phủ nhận việc họ đính hôn.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 (Ảnh: TMZ).

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi với Vogue Pháp, người mẫu xinh đẹp xác nhận quen DiCaprio tại Milan (Italy)nhưng từ chối chia sẻ chi tiết. Cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bộ phim Titanic và cho rằng nếu tình cảm đủ lớn thì không có lý do gì để lo lắng.

Bạn bè của Leonardo tiết lộ, nam diễn viên dường như muốn sớm từ bỏ cuộc sống đa tình khi bước vào mối quan hệ với Vittoria Ceretti.

Một người bạn của Leonardo nói với tờ Page Six: "Hai người dành nhiều thời gian bên nhau trong những tháng gần đây và mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc".

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện (Ảnh: DM).

Dù chưa bước vào hôn nhân, Leonardo và bạn gái kém 24 tuổi được khẳng định rất khăng khít và hạnh phúc. Họ đã đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các kỳ nghỉ, từ Caribbean, Sardinia đến St. Barts. Leonardo cũng cho thấy hình ảnh mới, khác với danh hiệu “quý ông độc thân lâu năm” anh theo đuổi.

Gần đây, Vittoria vướng tranh cãi khi bày tỏ quan điểm ủng hộ đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos. Cô và Leonardo là khách mời trong hôn lễ tại Venice (Italy) của tỷ phú Jeff Bezos.

Sau sự kiện, nam diễn viên nổi tiếng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, cho rằng việc tham dự tiệc cưới xa hoa đi ngược với hình ảnh nhà hoạt động môi trường mà Leonardo xây dựng nhiều năm.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti cùng tham dự lễ cưới của tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 6 vừa rồi (Ảnh: Backgrid).

Vittoria Ceretti (SN 1998) sở hữu chiều cao 1,78m, làm người mẫu từ khi 14 tuổi. Cô xuất hiện 23 lần trên trang bìa tạp chí Vogue và cũng lên bìa các tạp chí thời trang Harper's Bazaar, Elle, Glamour, Grazia...

Tính tới năm 2024, người đẹp 26 tuổi đã góp mặt trong 400 buổi diễn thời trang khác nhau. Trang Models.com xếp hạng Ceretti là một trong những Người mẫu mới của thế hệ.

Trước khi công khai mối quan hệ với tài tử Titanic, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và thông báo chia tay hồi tháng 6/2023.

Sự xuất hiện của Vittoria Ceretti mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho Leonardo (Ảnh: DM).

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là ngôi sao hiếm hoi luôn duy trì được phong độ trên màn ảnh dù không tham gia vào những bộ phim thị trường.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio thành công với nhiều dự án đình đám như: Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỷ phú), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)…

Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn Hugh Glass - người thợ săn bị đồng đội bỏ rơi trong bộ phim The Revenant (2015) - đã khiến giới mộ điệu thán phục.

Thời điểm hiện tại, Leonardo tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian bên bạn gái. Năm nay, anh chưa có bộ phim nào ra mắt. Trong năm tới, anh có 4 bộ phim được thực hiện và công chiếu. Trong đó, ngoài thể hiện vai chính, Leonardo còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất các tác phẩm.