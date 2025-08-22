Phát ngôn "phụ nữ đẹp cho đàn ông ngắm" tại Miss Grand Vietnam bị chỉ trích

Chiều 21/8, buổi công bố thí sinh và trao sash (dải băng đại diện) Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TPHCM, với sự tham dự của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cùng các Á hậu Hạnh Nguyên, Lâm Bích Tuyền...

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 hội ngộ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, ông Lê Hữu Nghĩa - đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi - nói: "Thật sự nói về sắc đẹp, có lẽ người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Đoạn video ghi lại lời phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng phát ngôn này chưa phù hợp, dễ tạo cảm giác xem nhẹ vai trò, giá trị của phụ nữ.

Một số bình luận bày tỏ: "Phụ nữ qua lời nói của anh tưởng như... phụ kiện", "Bao nhiêu tuyên ngôn về tri thức, nhân phẩm, tài năng để đóng góp cho xã hội bỗng chốc bị gói gọn lại trong câu "chúng tôi mê sắc đẹp nên mấy cô mới có cuộc thi hoa hậu". Nghe phát ngôn thấy như hạ thấp phụ nữ, đi ngược lại mục đích tôn vinh của một cuộc thi nhan sắc"...

Hiện tại, phía ban tổ chức cuộc thi cũng như đại diện đơn vị đăng cai vẫn chưa có phản hồi hay lời giải thích rõ ràng về sự việc.

Phát biểu của ông Lê Hữu Nghĩa đang gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại sự kiện, top 35 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ khảo chính thức ra mắt công chúng. Trên sân khấu, họ lần lượt nhận sash đại diện cho tỉnh thành của mình từ chủ tịch cuộc thi và đương kim Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đánh dấu bước khởi đầu hành trình chinh phục vương miện.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức trao giải Grand arrival (Màn xuất hiện truyền cảm hứng) cho thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang với màn tái hiện hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu ở vòng sơ khảo. Thí sinh Đỗ Thị Tường Vy nhận danh hiệu Best grand arrival (Màn xuất hiện ấn tượng nhất) và chính thức góp mặt trong top 20 chung cuộc.

Top 35 thí sinh đeo sash, ra mắt công chúng (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam - cho biết: "Mỗi năm, Miss Grand Vietnam đều có sự đổi mới để song hành cùng tổ chức quốc tế, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa và nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt Nam.

Mục tiêu quan trọng là truyền cảm hứng để phụ nữ hoàn thiện bản thân, sống lành mạnh, cống hiến nhiều hơn và trở nên đặc biệt trong mắt gia đình, bạn bè. Việc mở rộng độ tuổi dự thi cũng là cơ hội để nhiều cô gái có thêm trải nghiệm và khẳng định mình".

Theo ban tổ chức, top 35 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động và phần thi phụ gồm: The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business...

Đêm chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14/9.