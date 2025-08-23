Ông Putin: Nga đang làm mọi thứ để chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu hôm 22/8 trong cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học trẻ tại trung tâm hạt nhân ở thị trấn Sarov, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không coi các quốc gia là “không thân thiện”, mà chỉ coi “giới tinh hoa không thân thiện” ở một số nước là vấn đề.

Chủ nhân Điện Kremlin ngầm chỉ trích Ukraine là bên gây ra xung đột và Nga “đang làm mọi cách để chấm dứt”.

Trước đây, ông Putin từng khẳng định một trong những lý do cốt lõi khiến Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” năm 2022 ở Ukraine là để bảo vệ người dân Donbass.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán kết thúc chiến sự, nhưng sẽ không chấp nhận từ bỏ những vùng lãnh thổ đã sáp nhập.

Phó ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev mới đây khẳng định Nga giữ nguyên lập trường về chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã được Tổng thống Putin nêu ra hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó nêu rõ các điều kiện chấm dứt xung đột gồm Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã đồng ý xem xét một số đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng tất cả đều bị Kiev bác bỏ.

Theo ông Lavrov, những sáng kiến này được Tổng thống Trump đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại thành phố Anchorage, bang Alaska tuần trước.

“Tổng thống Trump sau cuộc gặp ở Anchorage đã đề xuất một số điểm mà chúng tôi chia sẻ, và ở một số vấn đề chúng tôi đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt”, ông Lavrov cho biết.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết ông Trump đã nêu các đề xuất này trong cuộc gặp với ông Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington đầu tuần này.

“Ông ấy đã nói rất rõ, rõ ràng với tất cả mọi người rằng có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp nhận, bao gồm việc không gia nhập NATO, bao gồm cả việc thảo luận về vấn đề lãnh thổ, nhưng ông Zelensky đã bác bỏ tất cả”, Ngoại trưởng Lavrov nói với NBC.

Ông cũng cho biết “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky" khi chương trình nghị sự được chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong tình hình hiện tại “chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch”.

Ông Trump đề xuất giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình nên là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, trước khi có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên.