Danh sách hơn 200 trường đã công bố điểm chuẩn 2025
(Dân trí) - Danh sách tất cả các trường đại học công bố điểm chuẩn đại học 2025. Mời quý phụ huynh, thí sinh và độc giả cùng theo dõi...
|TT
Tên trường
|Điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT
|Điểm chuẩn học bạ
|Điểm chuẩn các phương thức khác
|Chi tiết
|1
|15-17
|18
|600-652/1.200
|2
|Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH)
|15-19
|18-21
|600-700
|3
|Trường Đại học Gia Định
|15-20,5
|16-22,5
|550-700/1.200
|4
|Trường Đại học Bình Dương
|5
|Trường Đại học Nha Trang
|20-27
|527,94-737,29
|6
|Học viện Ngân hàng
|21-26,97
|7
|Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
|15-20
|8
|Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị
|16
|20
|9
|Trường Đại học Hải Dương
|15-26,83
|10
|11
|15-20,5
|18-23
|550-650/1.200
|12
|19,4-27,94
|13
|15-18
|18
|600/1.200
|14
|24-28,5
|15
|18,3-26,15
|16
Trường Đại học Thái Bình Dương
|15-18
|18
|5,5-6/10
|17
Trường Đại học Bạc Liêu
|15-26,99
|18-27,49
|550-874,67
|18
|17-23,88
|19
Trường Đại học Đại Nam
|15-20,5
|15-24
|20
|Trường Đại học Văn Lang
|15-20,5
|18-23
|500-750
|21
|Trường Đại học Đông Á
|15-20,5
|18-24
|22
|Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
|17-26,5
|600-943
|23
|Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|15-20,5
|18-22,25
|24
|Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
|23-28,83
|25
|Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
|15-17
|18-20
|500-600/1.200
|26
|21,75-29
|27
|19-29,39
|28
|Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TPHCM
|23,5-28,08
|813-989
|29
Trường Đại học Tiền Giang
|30
|15-28,61
|31
|Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM
|15-20
|32
|Trường Đại học Hoa Lư
|16-27,07
|33
|Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên
|34
|18-24,5
|22-28,5
|35
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
|14-22
|18-21
|600-722
|36
|Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|21-23,8
|37
|Trường ĐH Công Thương TPHCM
|17-24,5
|20,33-26,5
|38
|Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
|19-22
|39
|Trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội
|20-20,75
|40
|Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
|20,05-26
|41
|Trường Quản trị và kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội
|19-21,5
|42
|Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM
|19-29,92
|43
|Trường Đại học Luật TPHCM
|18,12-25,65
|44
Học viện Chính sách và Phát triển
22-26,73/30
27,14-30,02/40
|45
Trường Đại học Đông Đô
|14-19
|16,5-19,5
|50-68
|46
|Trường Đại học Tài chính - Marketing
|22,1-25,63
|47
|Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)
|48
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|49
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
|18-23,58
|50
|Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
|16,5-27,2
|21,88-27,15
|51
|Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|18-25,55
|52
|Học viện Tài chính
|21-26,6
|53
|Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
21,1-29,57
|54
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM
|20,5-28,55
|55
|22-24,2/40
|56
|17-25,5
|21-30
|46,67-65,43
|57
Trường Đại học Công đoàn
|18,2-25,25
|23,14-27,47
|58
|22,5-27,8
|59
|15-24
|567-870
|60
Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|22,43-26,38
|61
|55,06-85,41/100
|62
Học viện Kỹ thuật mật mã
|23,2-24,42
|63
|15-19
|18-19
|600
|64
|15-18
|17-18
|600-672
|65
|23,5-25,35
|66
Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng
|16,5-23,23
|23,5-25,35
|67
|25,37-29,84
|68
Trường Đại học Công nghệ Đông Á
15-20,5
|18-24
|69
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|15,6-30
|70
|16-28,5
|19-29
|600-1.025
|71
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
22-26,7/40
15-23/30
|72
|19-27,43
|73
|74
|22,13-28,19
|75
|23,72-24,2
|76
|14-24,3
|77
Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
|19-25
|21,625-27,625
|66,25-81,25
|78
Trường Đại học Thăng Long
16-23,75
|79
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
|15-19
|16-20
|80
Trường Đại học CMC
|24-28,66/40
|27,2-30,8/40
|46,1-52,46
|81
Trường Đại học Điện lực
16,5-25
|82
Trường Đại học Công nghiệp Vinh
|15-28,5
|18-29
|83
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
|18
|500
|84
Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
|19,35-27,07
|85
Trường Đại học Phan Châu Trinh
|15-21,75
|15-24,25
|500-735
|86
16-28,4
|87
|24-29,6
|88
Trường Đại học Tây Nguyên
|15-27,91
|18-28,61
|601-991,84
|89
|16,71-28,84
|90
|16-24,5
|91
Trường Đại học Mỏ Địa chất
|92
|22,8-27,55
|93
Trường Đại học Tân Tạo
|15-20,5
|94
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
|95
|96
|20-27
|659-968
|97
|16,71-28,84
|98
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
|17,25-27
|99
|17-22,58
|100
Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
|18-24
|101
Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng
|15-24,6
|102
Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng
|15,15-16
|103
|16,5-23,23
|23,5-24,86
|104
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|18,25-24,82
|51,38-74,95
|105
|15
|18
|106
|15-21,5
|18
|107
|16-24,05
|18,3-24,64
|108
|15-21,5
|18-23,25
|109
|21,41
|23,2
|110
|17-25,17
|111
|15-22
|600-880
|112
|17,5-28,9
|700-1.113
|113
|18-20,5
|20,25-22,75
|114
|15-19,5
|18-21,94
|115
|15-20
|600-800
|116
|15-30
|18-30
|117
|22
|23,5
|118
Trường Đại học Y tế công cộng
18,3-23,5
|119
|17-24,1
|20-26,3
|120
|Trường Đại học Mở Hà Nội
17,03-25,17
|121
|Trường Đại học Phan Thiết
|15-17
|15-19
|500-550
|122
Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
|16-18,4
|18-20
|123
|Trường Đại học Cửu Long
|124
|Trường Đại học Phương Đông
|15-18
|18-21
|50-61
|125
|Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ)
|18-27,9
|126
|Trường Đại học Võ Trường Toản
|127
|Trường Đại học Hồng Đức
|16-28,38
|128
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|20,68-26,62
|23,01-27,84
|17,5-22,76
|129
Trường Đại học Phenikaa
|17-25,5
|21,79-27,18
|42-62,84
|130
Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng
15-16,1
|18-19
|131
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
|15-19
|15-24
|132
Học viện Quản lý giáo dục
|15-25,5
|18-26,4
|37,5-63,244
|133
Trường Đại học Yersin Đà Lạt
|15,5-20,5
|134
Trường Đại học Đồng Tháp
|15-28,4
|18-29,39
|600-1.077,98
|135
|19,75-24,4
|136
Trường Đại học Thành Đông
|137
Trường Đại học Tài chính kế toán
|15-19
|18-21,2
|138
Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa
|15-27,33
|16,5-27,77
|53,6-101,28
|139
|Trường Đại học Nguyễn Trãi
|15-17,7
|18-21,24
|140
|Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM
|22,85-27,45
|141
|Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
|15
|18
|75
|142
|Trường Đại học Lạc Hồng
|15-19,5
|16,08-21,27
|600-760
|143
|Trường Đại học Kinh Bắc
|144
|Trường Đại học Giao thông vận tải
|145
|Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
|15-18
|18
|146
|Trường Đại học Nam Cần Thơ
|15-20,5
|18-24
|500-650
|147
|Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
|17,33-22,8
|22,51-29,61
|504-629
|148
|Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
|16-18
|19-20
|149
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
|16-24,5
|18-27,5
|56,75-85
|150
|Trường Đại học Tân Trào
|16-23,5
|151
|Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
|19-23,75
|152
|Trường Đại học Khánh Hòa
|15-26,41
|17-28,41
|560-928
|153
|Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|15-26,65
|18-27,32
|70-132,13
|154
|Trường Đại học Tây Đô
|15-19
|16,5-21
|500-600
|155
|Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
|16-22
|18-25,28
|500-880
|156
|Trường Đại học Chu Văn An
|157
|Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
|158
|Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ
|20,15-24,68
|22,96-27
|654-945
|159
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|20,4-27
|160
|Trường Đại học Thủ Dầu Một
|15-26,86
|15,75- 26,5
|600-1.030
|161
|Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
|15-18
|18-21
|550-720
|162
|Trường Đại học Hà Tĩnh
|15-26,35
|18-27,85
|601-902,73
|163
|Trường Đại học Lâm nghiệp
|15-20,1
|164
|Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
|15-25,84
|165
|Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang
|19-26,14
|166
|Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
|16-20,25
|167
|Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
|15
|168
|Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
|17-19,5
|169
|Khối trường quân sự
|16,85-30
|170
|Trường Đại học Luật Hà Nội
|23,2-25,55
|171
|Học viện Báo chí tuyên truyền
|172
|Trường Đại học Sư phạm TPHCM
|19-29,38
|173
|Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
|668-999
|174
|Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|18-26,27
|175
|Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
|17-21,5
|17-24
|65-95,6
|176
|Trường Đại học Hạ Long
|15-27,32
|177
|Trường Đại học Sao Đỏ
|15-26,1
|18-27,87
|50-112
|178
|Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM
|16-26
|500-789
|179
|Trường Đại học Duy Tân
|15-20,5
|18-24
|600-700
|180
|Học viện Ngoại giao
|24,17-26,9
|26,78-27,89
|181
|Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
|20,86-27,38
|182
|Trường Đại học Quảng Nam
|14-26,27
|15-28,7
|183
|Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
|15-21
|19-25
|58-75
|184
|Trường Đại học Quy Nhơn
|17,1-27,21
|185
|Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
17,01-24,43
|186
|Học viện Bưu chính viễn thông
|21-26,21
|187
|Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
|16-24,65
|18-28,01
|601-1.000
|188
|Trường Đại học Đồng Nai
|16-26,51
|189
|Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
|15-18,75
|18-21
|190
|Trường Đại học Y Dược Thái Bình
17-24,6
|191
|Trường Đại học Y khoa Vinh
|17,25-22,1
|14-24,9
|192
|Trường Đại học Hải Phòng
17-26/30
26,5-33,25/40
|193
|Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
|14-19
|15-21
|194
|Trường Đại học Sài Gòn
|18,43-28,98
|195
|Trường Đại học Y Dược TPHCM
|17-27,34
|196
|Trường Đại học Văn hóa TPHCM
|24,1-26,75
|25,1-27,75
|197
|Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
|17
|19,5
|75
|198
|Trường Đại học Xây dựng miền Trung
|15
|199
|Trường Đại học Việt Đức
|18-26,5
|200
|Trường Đại học Thái Bình
|16
|201
|Trường Đại học Trà Vinh
|14-22,5
|18-25,61
|202
|Trường Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Gia Lai
|22,02-24,21
|203
|Trường Đại học Hà Nội
22,1-34,35/40
|204
|Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM
|18-25,6
|205
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
16,1-24,15/30
24,85-26,25/40
|559-896
|206
|Học viện Tòa án
|207
|Trường Đại học Phạm Văn Đồng
|15-27,25
|15-27,75
|208
|Đại học Phú Yên
|15-26,25
|17-19,04
|209
|Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre
|210
|Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
|14
|17
|55
|211
|Trường Đại học Y Hà Nội
|17-28,7
|212
|Khối trường công an, cảnh sát
|213
|Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM (UMT)
|15-25
|214
|Trường Đại học Hòa Bình
|15-20,5
|15-20,5
|215
|Trường Đại học Thành Đô
|16-19
|18-24
|216
|Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
|18,3-26,15
|217
|Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
|16-17
|218
|Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
|219
|Trường Đại học Quang Trung
|13-17
|18-18,5
|500
|220
|Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
|20
|23
|716/1.200
|221
|Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
18-19/30
23-30,25/35
|222
|Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|20-25,8
|24-27,4
|223
|Trường Đại học FPT
|18,5
|224
|Trường Đại học Quảng Bình
|15-24,15
|225
|Trường Đại học Trưng Vương
|15-19
|16-19
|226
|Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
|15-16
|18-18,8
|227
|Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
|228
|Trường Đại học Quốc tế miền Đông
|15-17
|18-19,5
|600
|230
|Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
|231
|Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
|20,5-25,5
|232
|Trường Đại học Tây Bắc
|15-28,11
|19,68-28,29
|8,6-22,43
|233
|Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
|17-24,25
|234
|Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Gia Lai
|235
|Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh
|15-19
|236
|Đại học Sư phạm TPHCM - Phân hiệu Long An
|19,7-26,91
|237
|Trường Đại học Kiên Giang
|15-24,85
|17,75-28,4
|600-988
|238
|Học viện Cán bộ TPHCM
|22,5-24
|26,02-26,46
|833-884
|239
|Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM)
18,5-22/30
31/40
602-935
Dân trí tiếp tục cập nhật...