Leonardo DiCaprio bị mỉa mai vì thoát khỏi thảm họa cháy rừng bằng phi cơ

Vụ cháy rừng bùng phát từ ngày 7/1 và được ghi nhận là trận cháy rừng lớn nhất lịch sử Los Angeles. Số người thiệt mạng bởi trận cháy rừng lên tới 25 người, hàng trăm nghìn người phải di tản, nhiều tài sản bị hủy hoại.

Loạt biệt thự hàng triệu USD của các ngôi sao như: Leonardo DiCaprio, Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Paris Hilton, Chris Pratt… tại Los Angeles đều bị thiêu rụi. Các sự kiện của làng giải trí đồng loạt được hoãn hoặc tạm hủy. Không khí buồn bã bao phủ khắp Hollywood.

Leonardo DiCaprio bị chỉ trích khi dùng máy bay riêng thoát khỏi đám cháy rừng tại Los Angeles (Ảnh: Getty Images).

Nhiều ngôi sao ở Hollywood đăng tải dòng trạng thái buồn bã khi tài sản, những ngôi nhà nhiều kỷ niệm của họ bị phá hủy.

Tài tử Leonardo DiCaprio là nhân vật gây chú ý hậu trận cháy rừng thảm họa. Nam diễn viên Titanic được cho là đã dùng máy bay riêng để thoát khỏi đám cháy rừng. Song, hành động của anh lại gây ra phản ứng trái chiều.

Một số ý kiến gọi anh là "kẻ đạo đức giả". Nguyên nhân là Leonardo DiCaprio được biết tới như một nhà hoạt động môi trường. Anh được ca ngợi bởi những nỗ lực trong việc chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon từ nhiều năm nay.

Tài tử Hollywood cũng là người sáng lập quỹ mang tên mình từ năm 1998, kêu gọi hơn 80 triệu USD cho các khoản tài trợ tập trung vào việc giảm biến đổi khí hậu, trồng rừng.

Tuy nhiên, hành động dùng máy bay riêng để chạy thoát khỏi Los Angeles của anh bị một bộ phận khán giả lên án. Theo phân tích về tác động môi trường, máy bay phản lực xả ra lượng khí thải carbon cao hơn máy bay thương mại 37 lần. Do vậy, nhiều ý kiến chỉ trích nam diễn viên.

Song, nhiều ý kiến khác lập luận bênh vực Leonardo DiCaprio. Họ cho rằng, việc đảm bảo an toàn nên được ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Đây không phải lần đầu Leonardo DiCaprio bị chỉ trích vì dùng máy bay phản lực riêng. Trước đây, anh từng tham dự các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu nhưng di chuyển bằng máy bay riêng, gây ra những tranh cãi tương tự.

Hiện, Leonardo DiCaprio chưa lên tiếng bình luận về những chỉ trích hướng vào anh. Tài tử mới đây thông báo đóng góp 1 triệu USD để ủng hộ các nạn nhân của trận cháy rừng.

Tờ Hollywood Reporter đưa tin, khoản cứu trợ sẽ được chuyển đến Quỹ phòng cháy chữa cháy Los Angeles và một số tổ chức khác.

Trên trang cá nhân, Leonardo DiCaprio viết: "Các vụ cháy rừng tại Los Angeles đang tàn phá thành phố của chúng ta. Tôi cam kết tài trợ 1 triệu USD, thông qua sự hợp tác với Chương trình ứng phó nhanh của tổ chức Rewild, để hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết và nỗ lực phục hồi của nạn nhân sau vụ cháy rừng".

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là ngôi sao hiếm hoi luôn duy trì được phong độ trên màn ảnh dù không tham gia vào những bộ phim thị trường. Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio thành công với nhiều dự án đình đám như: Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỷ phú), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)…

Thời điểm hiện tại, Leonardo tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian bên bạn gái. Theo Arynews, tài tử thế hệ 7X hiện sở hữu khối tài sản ước tính 300 triệu USD, đến chủ yếu từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.