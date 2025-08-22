Khai trương trung tâm báo chí của triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo Trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Tới dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng đại diện các cơ quan bộ, ban ngành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu khai mạc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra chính thức từ ngày 28/8 đến 5/9.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng phát triển bảo vệ đất nước 80 năm qua.

Triển lãm đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu hình ảnh quý giá, mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm.

Qua đó, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập tự do, khát vọng về ý chí và trí tuệ của Việt Nam.

"Các bộ, ban ngành dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, trực tiếp là Trưởng ban chỉ đạo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã hàng ngày, hàng giờ sát sao để chúng ta một cơ ngơi như ngày hôm nay", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Báo chí Triển lãm sẽ góp phần quan trọng vào thành công của triển lãm.

Trong những ngày qua, mỗi bước chuyển mình, thay đổi của triển lãm đều được các cơ quan báo chí phản ánh với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều hình ảnh lay động lòng người, dấy lên tinh thần tự hào về ý chí của người Việt.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (thứ năm từ trái qua phải), ông Lại Xuân Môn (thứ sáu từ trái qua phải) cùng đại diện các bộ ban ngành thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trung tâm Báo chí Triển lãm sẽ là nơi tổ chức, điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến triển lãm cho toàn bộ phóng viên trong nước và nước ngoài.

Các phóng viên trong nước và ngoài nước sẽ được cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp. Mục tiêu cuối cùng nhằm góp phần vào thành công chung của triển lãm và trung tâm đáng tự hào của người Việt Nam, cũng như góp phần vào thành công chung của những sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.