Vì sao Lisa luôn là tâm điểm dù có được tung hô hay bị chê bai?

Sức nóng của Lisa trong ngành thời trang chưa từng hạ nhiệt, đặc biệt kể từ khi cô quyết tâm xây dựng sự nghiệp ca sĩ solo ở thị trường Âu - Mỹ, càng ngày phong cách của cô càng táo bạo, phá cách hơn.

Mới đây, Lisa xuất hiện tại sự kiện triển lãm Louis Vuitton Visionary Journeys ở Seoul, bên cạnh nhiều đại sứ thương hiệu nổi tiếng như Jeon Ji Hyun, Gong Yoo và Shin Min Ah.

Khác với các sự kiện thời trang thường thấy, hoạt động lần này của Louis Vuitton được tổ chức khá kín, hạn chế ghi hình. Hình ảnh của các nghệ sĩ, trong đó có Lisa, chỉ được truyền thông Hàn Quốc ghi lại trong vài khoảnh khắc ngắn khi họ ra vào địa điểm. Tuy vậy, những hình ảnh ít ỏi này vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội quốc tế.

Nữ ca sĩ được khen ngợi là xinh đẹp giống như búp bê sống, lấn át các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cụ thể, Lisa là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nhưng được xếp đứng ở vị trí trung tâm, trong khi 2 diễn viên hàng đầu Hàn Quốc là Jun Ji Hyun và Gong Yoo, đứng ở 2 bên. Sự sắp đặt này đi ngược lại với quy tắc phân cấp lâu đời trong ngành giải trí Hàn Quốc là diễn viên rồi mới tới nghệ sĩ thần tượng, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trước đó, hôm 28/11, Lisa xuất hiện tại buổi biểu diễn ở Singapore với thiết kế gồm áo siêu ngắn, tạo hình kim loại ôm sát mô phỏng mặt nạ và các đường gồ nổi trước ngực và bụng. Cô kết hợp cùng mũ và găng tay phát sáng, những chi tiết dễ thu hút thị giác.

Điểm nhấn gây tranh luận nằm ở các đường cắt xẻ phần thân trên và hai bên đùi, tạo khoảng hở lớn. Dù đã được phủ bằng lớp vải mỏng màu da, trang phục vẫn tạo cảm giác phản cảm khi nhìn từ xa.

Không chỉ có bộ cánh nói trên, trong tour toàn cầu của nhóm Blackpink mang tên Deadline, Lisa tiếp tục gây ấn tượng với nhiều trang phục biểu diễn mang hơi hướng hở bạo.

Phong cách thời trang của Lisa nhiều lần được nhận xét là thiên về sự tự do, cá tính và đậm chất thời trang đường phố Âu - Mỹ hơn là phong cách thần tượng nữ Hàn Quốc truyền thống.

Sự đa dạng trong thời trang giúp cô duy trì vị thế một “biểu tượng thời trang toàn cầu”, nhưng cũng khiến người hâm mộ tranh luận vì quá táo bạo.

Không chỉ trên thảm đỏ hay sân khấu, khi di chuyển ra sân bay cho tour diễn vào tháng 10, Lisa mặc một chiếc áo khoác in họa tiết giống nội y, phối cùng với quần jeans. Một số người xem qua hình ảnh từ xa tưởng rằng cô đang mặc đồ lót, dẫn tới tranh cãi về sự khiếm nhã, đặc biệt trong văn hoá thần tượng châu Á vốn khắt khe về mọi mặt.

Hồi cuối tháng 5, Lisa bước lên thảm đỏ Met Gala lần đầu tiên, với bộ cánh do Louis Vuitton thiết kế, một bộ vest ren phối với quần ngắn giống như quần lót. Thiết kế được cho là phá tan chuẩn “váy dài thảm đỏ".

Theo nhận xét từ nhiều tạp chí thời trang quốc tế, màn xuất hiện của Lisa tại sự kiện này được đánh giá là một “khoảnh khắc biểu tượng". Song hình ảnh này của cô lại gây nên tranh cãi ở châu Á.

Dù các ý kiến trái chiều xuất hiện liên tục, Lisa vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng mốt. Với vai trò toàn cầu của các thương hiệu lớn, cô thường xuyên góp mặt trong chiến dịch thời trang quốc tế và giữ lượng tương tác vượt trội.

Mỗi lần Lisa thay đổi phong cách, truyền thông châu Á và phương Tây đều theo sát, chứng minh sức lan tỏa hiếm có của cô trong thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Có thể thấy Lisa sở hữu nhiều lợi thế giúp cô giữ vững sức hút truyền thông, luôn là tâm điểm của các sự kiện cho dù gây nên những phản ứng trái chiều.

Trước hết, cô không chạy theo những lựa chọn gây sốc vô nghĩa. Mỗi trang phục của nữ ca sĩ đều được thiết kế bởi các nhà mốt lớn, do ê-kíp tạo mẫu chuyên nghiệp chuẩn bị và thường gắn với chủ đề buổi diễn hoặc định hướng hình ảnh rõ ràng.

Bên cạnh đó, cô là một trong những biểu tượng toàn cầu có lượng người theo dõi khổng lồ, vì vậy mỗi lần xuất hiện đều tạo độ phủ cao, giúp thương hiệu cá nhân ngày càng thăng hạng.

Thứ hai, thị hiếu thời trang trên các sân khấu quốc tế và tại thị trường phương Tây có nhiều điểm khác biệt so với Á Đông.

Những trang phục mang hơi hướng “nội y mặc ngoài”, gợi cảm hoặc theo phong cách tiên phong có thể gây tranh luận ở Hàn Quốc hay một số nước châu Á, nhưng lại được xem là cách thể hiện cá tính và tinh thần sáng tạo trong bối cảnh thời trang quốc tế.

Cuối cùng, Lisa không chỉ dựa vào thời trang. Cô là một nghệ sĩ biểu diễn với khả năng vũ đạo, trình diễn và thần thái đã được ghi nhận.

Khi năng lực nghệ thuật đủ mạnh, thời trang trở thành yếu tố bổ trợ, giúp cô định hình hình tượng đa diện và riêng biệt, thay vì cố gò mình vào khuôn mẫu “nữ thần trong sáng” vốn quen thuộc với khán giả châu Á.

Hoạt động thời trang của Lisa gần đây cho thấy cô không ngại thử nghiệm, lúc tối giản, lúc cá tính, có khi lại theo phong cách sang trọng châu Âu. Chính sự biến hóa này khiến hình ảnh của Lisa trở nên khó đoán, thỉnh thoảng gây tranh luận nhưng luôn giữ được sự quan tâm của công chúng.

