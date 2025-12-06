Tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất 4 tháng, dòng tiền lớn "mất hút"

Báo cáo mới nhất từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy tốc độ gia nhập thị trường của nhà đầu tư đang có dấu hiệu chững lại. Trong tháng 11, toàn thị trường ghi nhận hơn 237.000 tài khoản mở mới, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Như thường lệ, động lực tăng trưởng chính vẫn nằm ở nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước với gần 237.000 tài khoản mới. Ngược lại, nhóm tổ chức trong nước chỉ tăng thêm khiêm tốn 146 tài khoản. Khối ngoại cũng không mấy sôi động với vỏn vẹn 245 tài khoản cá nhân và 25 tài khoản tổ chức được mở thêm.

Việc sụt giảm lượng tài khoản mở mới diễn ra đồng pha với tình trạng thiếu vắng dòng tiền lớn trên thị trường. Thanh khoản tháng 11 suy yếu rõ rệt khi dòng tiền lớn vắng bóng, giá trị khớp lệnh bình quân chỉ đạt 20.009 tỷ đồng/phiên, "bốc hơi" 35,5% so với tháng 10 và chỉ bằng 2/3 mức trung bình 5 tháng gần nhất.

Về điểm số, VN-Index kết tháng tăng 51,34 điểm (tương đương 3,13%). Tuy nhiên, mức tăng này chưa lan tỏa rộng mà chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, trong khi các nhóm dẫn dắt tâm lý như ngân hàng, chứng khoán vẫn loay hoay trong nhịp điều chỉnh.

Số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới thấp nhất 4 tháng (Ảnh: Hải Long).

Lũy kế đến hết ngày 30/11, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đã cán mốc hơn 11,59 triệu tài khoản. Dù vậy, cơ cấu thị trường vẫn cho thấy sự mất cân đối lớn khi nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm thế áp đảo với 11,52 triệu tài khoản, bỏ xa con số hơn 19.000 của khối tổ chức trong nước.

Đối với khối ngoại, sự hiện diện vẫn ở mức khiêm tốn với tổng cộng gần 50.000 tài khoản. Trong đó, phần lớn vẫn là các nhà đầu tư cá nhân, riêng nhóm tổ chức nước ngoài chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa chạm mốc 5.000 tài khoản.