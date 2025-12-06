Pháp không đánh chặn được loạt vật thể bí ẩn bay qua căn cứ hạt nhân

Một tàu ngầm hạt nhân tại căn cứ hải quân ở Ile Longue, miền tây nước Pháp (Ảnh: AFP).

Quân đội Pháp đã sử dụng thiết bị gây nhiễu khi nhiều thiết bị lạ bay qua một căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đặt các tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân, các công tố viên cho biết hôm 5/12.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ thiết bị bí ẩn bay qua sân bay và những địa điểm quân sự - công nghiệp nhạy cảm trên khắp châu Âu trong thời gian qua.

Không có thiết bị nào bị bắn hạ và Pháp cũng chưa xác định được ai là bên điều khiển những thiết bị trong vụ việc xảy ra hôm 4/12 tại căn cứ tàu ngầm ở Ile Longue, một bán đảo ngoài khơi bờ biển Brittany ở tây bắc Pháp, các công tố viên cho biết khi họ mở cuộc điều tra.

Pháp chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vụ việc “có liên hệ nào với sự can thiệp từ nước ngoài”, công tố viên Frédéric Teillet nói.

Cuộc điều tra phải “xác nhận liệu đây có phải UAV hay không” và xác định “loại và số lượng thiết bị”, ông nói thêm.

Một nguồn tin thân cận cho biết, có 5 UAV được phát hiện phía trên căn cứ vào khoảng 18h30 tối 4/12.

Một chiến dịch chống UAV và tìm kiếm đã được triển khai, và tiểu đoàn hải quân bảo vệ căn cứ đã triển khai thiết bị gây nhiễu chống UAV, nguồn tin cho biết.

Căn cứ Ile Longue là nơi đặt 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Pháp, Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant và Le Terrible. Ít nhất một chiếc luôn trực chiến ngoài biển để bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin nói với đài TF1 của Pháp rằng mọi hoạt động bay phía trên căn cứ quân sự đều bị cấm tại Pháp.

Pháp và Anh là hai quốc gia châu Âu duy nhất ngoài Nga sở hữu vũ khí hạt nhân.

Pháp duy trì lực lượng răn đe hạt nhân trên biển từ năm 1971. Các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của nước này được trang bị tên lửa chiến lược M51 với nhiều đầu đạn hạt nhân.

Căn cứ Ile Longue là địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyển dụng 2.000 người, gồm 1.500 nhân viên dân sự. Nó được bảo vệ bởi 120 nhân viên cảnh sát hàng hải phối hợp với lực lượng hải quân.