Bước ngoặt từ diễn viên múa ballet đến nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo Forbes, Luana Lopes Lara đã vượt qua ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và doanh nhân công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) Lucy Guo để giành vị trí này vào ngày 3/12.

Trước đó, danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới thuộc về Lucy Guo (31 tuổi), đồng sáng lập Scale AI, người từng vượt Taylor Swift vào tháng 6 khi giá trị tài sản đạt 1,3 tỷ USD. Nhưng chỉ vài tháng sau, Kalshi thăng hạng mạnh mẽ, đưa tài sản của Lara lên 1,3 tỷ USD và giúp cựu diễn viên múa vươn lên dẫn đầu.

Nữ tỷ phú tự thân Luana Lopes Lara (Ảnh: NYP).

Lara từng theo học tại trường Sân khấu Bolshoi (Brazil) để theo đuổi bộ môn múa ballet trước khi sang Áo tiếp tục sự nghiệp múa chuyên nghiệp. Sau 9 tháng, cô quyết định rẽ hướng, theo học ngành khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi cô gặp người bạn học - sau này là đồng sáng lập Kalshi - Tarek Mansour.

Cô từng làm việc tại Citadel Securities, còn Mansour làm việc cho quỹ đầu cơ Citadel. Năm 2018, cả hai quyết định khởi nghiệp với nền tảng Kalshi. Trong 6 năm, công ty huy động được 1 tỷ USD và đạt mức định giá hơn 11 tỷ USD.

Ý tưởng về Kalshi đến trong thời gian họ thực tập ở Manhattan (Mỹ), khi nhận ra thị trường tài chính bị chi phối bởi các dự đoán nhưng không có công cụ đơn giản để giao dịch dựa vào các kết quả. Họ dành phần lớn quãng thời gian đại dịch để xây dựng nền tảng, đấu tranh xin giấy phép và gọi vốn từ các nhà đầu tư lớn như Charles Schwab và Sequoia Capital.

Luana Lopes Lara từng bỏ ngang sự nghiệp diễn viên múa chuyên nghiệp để theo đuổi công nghệ và kinh doanh (Ảnh: NYP).

“Ngay sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đối mặt vô vàn rủi ro. Hai năm liền không có sản phẩm nào ra mắt, đồng nghĩa công ty có thể mất trắng”, Lara chia sẻ.

Tháng 11/2020, Kalshi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Năm 2022, Lara và Mansour được vinh danh trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi tiếng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Kalshi thắng kiện CFTC, trở thành nền tảng đầu tiên cung cấp hợp đồng dự đoán bầu cử hợp pháp tại Mỹ. Người dùng đã đặt cược hơn 500 triệu USD và dự đoán chính xác chiến thắng của ông Donald Trump trước Kamala Harris.

Luana Lopes Lara và người cộng sự thân thiết Tarek Mansour (Ảnh: NYP).

“Chúng tôi để thị trường lên tiếng thay vì các chuyên gia hay những người có thành kiến”, Mansour nói trên The Post.

Hiện, nền tảng Kalshi được định giá cao hơn đối thủ Polymarket (9 tỷ USD). Mỗi đồng sáng lập sở hữu khoảng 12% cổ phần, tương đương 1,3 tỷ USD.

Kalshi mới ký hợp tác với kênh CNN, cho phép đài này hiển thị dữ liệu xác suất thời gian thực trên truyền hình, nền tảng số và dịch vụ phát trực tuyến. Phóng viên CNN có thể trích dẫn dự đoán của Kalshi khi đưa tin về chính trị, văn hóa, thời tiết hay các sự kiện thời sự.

Theo Mansour, mục tiêu của Kalshi là trở thành “nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về xác suất thời gian thực của các sự kiện lớn”.

Từ một diễn viên múa trẻ đến nhà sáng lập nền tảng định giá hàng chục tỷ USD, Lopes Lara là minh chứng cho tham vọng và sự kiên trì có thể tạo nên những doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi.

Sự trỗi dậy của Kalshi hay thành công của Lopes Lara cho thấy tương lai của thị trường tài chính có thể được định hình bởi những góc nhìn mới và những người dám thách thức giới hạn.

Taylor Swift hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,6 tỷ USD (Ảnh: Getty Images).

Ngoài Lopes Lara, danh sách nữ tỷ phú tự thân nổi bật trong năm còn có ngôi sao nhạc pop 35 tuổi Taylor Swift. Cô hiện sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD, vượt qua mức 1,25 tỷ USD của doanh nhân công nghệ Lucy Guo.

Trong khi đó, Kylie Jenner (em gái của Kim Kardashian) đã đánh mất danh hiệu tỷ phú sau khi Forbes cho rằng Công ty Kylie Cosmetics của cô thổi phồng doanh thu để đạt mức định giá hàng tỷ USD, theo Axios. Hiện, người mẫu 28 tuổi được ước tính có giá trị tài sản ròng khoảng 670 triệu USD.