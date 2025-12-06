Alicia Keys trổ tài đàn hát, đem loạt bản hit lên sân khấu VinFuture 2025

Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học - Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Không chỉ gây chú ý bởi các hạng mục giải thưởng danh giá, chương trình nghệ thuật cũng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, đặc biệt với màn xuất hiện của các ngôi sao quốc tế.

Alicia Keys, khách mời quốc tế đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2025 là ngôi sao ca nhạc thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong đêm sự kiện.

Alicia Keys là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Cô đã giành 17 giải Grammy, bán hơn 65 triệu bản thu âm, đạt 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album chỉ riêng tại Mỹ. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) vinh danh Alicia Keys là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ.

Nữ ca sĩ xuất hiện ấn tượng trong bộ trang phục đen tinh giản nhưng đầy khí chất, kết hợp cùng những món trang sức vàng óng ánh.

Sự hòa quyện giữa gam màu trầm và ánh kim giúp cô toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch và phong thái của một ngôi sao quốc tế trên thảm đỏ VinFuture 2025.

Ca khúc đầu tiên Alicia Keys mang đến sân khấu là “Girl on Fire”, bản hit đình đám đã làm nên tên tuổi và trở thành dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp của cô.

Ở ca khúc thứ hai, Alicia Keys trở lại với hình ảnh đã làm nên thương hiệu của mình, nữ nghệ sĩ ngồi lặng bên cây đàn piano, tự tay đệm đàn cho chính phần trình diễn.

Ánh đèn sân khấu dịu xuống, chỉ còn giọng hát trầm ấm và những phím đàn ngân vang, Alicia bắt đầu “thả trôi” cảm xúc trong bản ballad kinh điển If I Ain’t Got You.

Giai điệu da diết, giàu chiều sâu khiến cả khán phòng như lặng đi, chìm đắm trong bầu không khí đầy hoài niệm và cảm xúc, một khoảnh khắc rất riêng, rất đặc trưng của Alicia Keys, nơi âm nhạc chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Alicia Keys khép lại đêm diễn đáng nhớ tại Hà Nội với ca khúc Good Job. Giai điệu ấm áp được cô gửi đi như một lời tri ân sâu sắc dành cho những nhà khoa học đã miệt mài cống hiến, góp phần tạo nên lễ trao giải VinFuture đầy ý nghĩa và truyền cảm hứng.

Nghệ sĩ violin Ezinma Ramsay mang đến tác phẩm House of Bach, nơi những âm hưởng cổ điển được hòa quyện tinh tế với sắc màu hiện đại.

Màn trình diễn giàu năng lượng và kỹ thuật của cô trở thành một trong những điểm nhấn độc đáo nhất của chương trình.

Một cây đàn mang âm hưởng cổ điển nhưng kể câu chuyện của kỷ nguyên số. Một nghệ sĩ ghi dấu bằng tài năng, nỗ lực và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, người đã tiên phong trong hành trình mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, những nghệ sĩ Việt Nam cũng tạo dấu ấn riêng. Ca sĩ Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu tượng bất diệt của sức mạnh và khát vọng trỗi dậy của dân tộc.

Ngay sau đó, anh tiếp tục thể hiện Đất nước lời ru, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc Việt.

Khép lại chương trình là phần trình diễn hợp xướng This Is Me, tạo nên cái kết giàu cảm xúc cho Lễ trao giải VinFuture 2025.