U22 Timor Leste tạo cơn địa chấn, giúp U22 Việt Nam vơi bớt áp lực

U22 Timor Leste bất ngờ đánh bại U22 Singapore 3-1

Sau trận thua đậm với tỷ số 1-6 trước U22 Thái Lan, U22 Timor Leste bước vào trận đấu thứ hai ở bảng A môn bóng đá nam với U22 Singapore. Đội bóng “tí hon” ở châu Á đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi xuất sắc quật ngã U22 Singapore.

Bất chấp việc để U22 Singapore vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng U22 Timor Leste vẫn thi đấu kiên cường. Họ đã thắng ngược đối thủ với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, U22 Timor Leste đã vươn lên thứ hai bảng A với 3 điểm (hiệu số bàn thắng 4-7). Trong khi đó, U22 Singapore chưa có được điểm nào.

U22 Timor Leste giành chiến thắng trước U22 Singapore (Ảnh: FAS).

Chiến thắng của U22 Timor Leste giúp U22 Việt Nam vơi bớt áp lực. Bởi lẽ, đội nhì bảng A tối đa cũng chỉ có 3 điểm. Điều này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik có khả năng vẫn xếp trên đội nhì bảng A trong trường hợp xếp dưới U22 Malaysia. Ở SEA Games 33, ba đội đầu bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Trở lại với trận đấu, U22 Singapore khởi đầu khá tốt. Ngay ở phút thứ 11, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Khairin Nadim sút trúng cột dọc trong tình huống đối mặt thủ môn. Sau đó, Amir Syafiz đã băng vào sút bồi giúp U22 Singapore vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, U22 Timor Leste cho thấy sự kiên cường. Họ đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 19. Thủ môn Yazid của U22 Singapore chỉ có thể cản phá cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ U22 Timor Leste nhưng sau đó, Canavaro đã có mặt đúng lúc sút tung lưới đội bóng ở đảo quốc sư tử.

U22 Timor Leste chơi rình rập sau đó. Tới phút 42, Correira đã đón đường chuyền từ bên cánh phải, trước khi dứt điểm dễ dàng vào lưới U22 Singapore, nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Timor Leste.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, phút 45+1, U22 Timor Leste tiếp tục có bàn thắng. Fernando tận dụng rất tốt sai lầm của Rashid, trước khi dùng tốc độ băng xuống đối mặt với thủ môn Yazid. Cầu thủ của U22 Timor Leste đã mất hai nhịp dứt điểm, trước khi đưa bóng vào lưới U22 Singapore.

Sang hiệp 2, U22 Singapore dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, vận may lại ngoảnh mặt với họ khi bóng tìm tới trúng cột dọc khung thành của U22 Timor Leste. Trong cả hiệp 2, U22 Timor Leste chủ động nhường thế trận cho đối thủ và chơi phòng ngự. Họ đã xuất sắc giữ được chiến thắng 3-1. Đây là bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.