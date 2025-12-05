Trên sân khấu, giọng ca R&B đình đám mang đến 3 tiết mục đầy nội lực, sôi động và truyền cảm hứng, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một diva toàn cầu.

Ca khúc đầu tiên Alicia Keys trình diễn là Girl on Fire - bản hit gắn liền với tên tuổi cô và được xem như biểu tượng âm nhạc mang thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Đây cũng là bài hát quen thuộc với khán giả 8X - 9X, những người đã dõi theo hành trình âm nhạc của Alicia suốt hơn hai thập kỷ.

Alicia Keys trình diễn ca khúc "If I Ain’t Got You" tại lễ trao giải VinFuture 2025.

Ở ca khúc thứ 2, Alicia trở lại với hình ảnh đặc trưng: Nữ nghệ sĩ tự đệm đàn cho chính mình. Ngồi bên cây đàn piano, cô “thả trôi” cảm xúc trong bản ballad da diết If I Ain’t Got You, đưa khán phòng chìm vào bầu không khí sâu lắng và giàu cảm xúc - đúng chất Alicia Keys.

Ngoài 2 ca khúc đình đám kể trên, Alicia Keys còn gửi tặng khán giả thủ đô và những người đang theo dõi lễ trao giải VinFuture 2025 một tiết mục đặc biệt: Good Job - ca khúc đầy cảm hứng, nhân văn và chan chứa tình yêu thương.

Trong ánh sáng sân khấu ấm áp, nữ nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn thông điệp nâng đỡ tinh thần mà Good Job mang lại. Giai điệu giàu cảm xúc cùng chất giọng đặc trưng của Alicia khiến cả khán phòng lắng lại, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm trao giải.

Tiết mục của Alicia cũng trở thành một trong những điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, tạo nên sự hòa quyện giữa khoa học và âm nhạc, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự chuyển mình và hy vọng của lễ trao giải.

Trước thời điểm diễn ra lễ trao giải, sự xuất hiện của ngôi sao 44 tuổi đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cô được xem là biểu tượng của âm nhạc toàn cầu, truyền cảm hứng về nữ quyền và đấu tranh cho bình đẳng giới.

Alicia Keys là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với giọng hát giàu cảm xúc và loạt ca khúc kinh điển như Fallin', If I Ain’t Got You và Girl on Fire.

Kể từ album đầu tay ra mắt năm 2001, cô đã giành 17 giải Grammy, bán hơn 65 triệu bản thu âm, đạt 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album chỉ riêng tại Mỹ. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) vinh danh Alicia Keys là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ.

Hai ca khúc huyền thoại Empire State of Mind và No One của Alicia đều đạt chứng nhận kim cương, mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Alicia Keys là một nghệ sĩ đa năng của thế giới (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ là nghệ sĩ, Alicia Keys còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên và nhà hoạt động xã hội tích cực trong phong trào nữ quyền, đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cuốn hồi ký More Myself: A Journey của cô từng nằm trong danh sách bán chạy của New York Times.

Đầu năm nay, Alicia Keys được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ trao Giải thưởng Ảnh hưởng Toàn cầu Dr. Dre, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của cô đối với ngành âm nhạc.

Tháng 2, trong khuôn khổ Lễ trao giải Grammy lần thứ 67, Alicia Keys tiếp tục giành giải Grammy thứ 17 trong sự nghiệp.

Trên sân khấu, cô có bài phát biểu gây tiếng vang: “Đa dạng, công bằng và hòa nhập không phải là mối đe dọa, mà là món quà. Những giọng nói đa dạng chính là điều làm cho âm nhạc trở nên mạnh mẽ hơn”.

Sự nghiệp của Alicia Keys được ghi dấu bằng tinh thần đổi mới không ngừng, phản ánh rõ thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” của VinFuture. Âm nhạc của cô truyền tải niềm tin rằng mỗi cá nhân đều có sức mạnh nội tại để vươn lên và tỏa sáng, nhắn nhủ thông điệp về quyền được sống, được yêu, được tôn trọng của mọi phụ nữ trên hành tinh này.