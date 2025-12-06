Áp thấp nhiệt đới di chuyển ổn định, miền Bắc rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/12, miền Bắc nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, sương mù xuất hiện vào sáng sớm, trời rét về đêm và sáng.

Tại Trung Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi mưa to kèm dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất tại trạm Hòn Dáu (Hải Phòng) tiếp tục tăng, đạt 4,05m lúc 4h15 ngày 6/12.

Dự báo chiều tối 7/12, mực nước ven biển Bắc Bộ duy trì ở mức cao và tăng chậm; đỉnh triều tại Hòn Dáu có thể đạt 4,10-4,15m.

Ngày 8-9/12, mực nước tiếp tục ở mức cao, đỉnh triều tại Hòn Dáu có thể tăng lên 4,15-4,20m.

Triều cường đạt mức cao, có nguy cơ gây ngập tại các vùng trũng, thấp ven biển, ven sông và khu vực ngoài đê bao trong khoảng 4-7h hàng ngày.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Mực nước lớn cũng làm chậm thoát lũ trên hệ thống sông. Buổi chiều tối và đêm cần đề phòng dòng chảy mạnh khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, đặc biệt tại các cảng biển và bãi tắm.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 7/12, áp thấp hoạt động ở khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km.

Dự báo rạng sáng 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Đến 19h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25 km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 7/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây; phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng miền Đông 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.